اغتيال المتحول جنسياً “نور بي ام” بثلاث رصاصات وسط بغداد (شاهد)

وطن- أثارت اغتيال البلوجر العراقي المعروف باسم “نور بي ام”، غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أقدم مسلح يستقل دراجة نارية، اليوم الاثنين، على قتل البلوجر المتحول جنسياً “نور بي أم” بثلاث رصاصات في العاصمة بغداد.

دراجة نارية

ونقلت صحيفة السومرية نيوز، عن مصدر أمني قوله إن شخصاً مسلحاً يستقل دراجة نارية أقدم على قتل (نور بي ام) مستخدما سلاح نوع مسدس”.

وبحسب المصدر، فقد تلقى “نور بي ام” ثلاث رصاصات، في الرقبة والبطن، أدت إلى مقتله على الفور.

وطوقت قوة أمنية مكان الحادث، وتم فتح تحقيق فوري للبحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار الى جهة مجهولة.

كما تم نقل جثة الضحية الى الطب العدلي.

نور بي إم ينفي!

المفارقة أن حساب نور بي ام عبر “فيسبوك“، نفى هذه الأنباء.

ونشر الحساب الخبر معلقاً بسخرية: “واحد نايم بامن الله يكعد يلكه نفسه مقتول”.

ووعد صاحب الحساب متابعيه ببث مباشر عبر “تيك توك“، ليؤكد أنه لا صحة لخبر مقتله.