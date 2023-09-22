من هو وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجديد؟!

وطن- انتخب وليد صادي رئيساً للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، بعد التصويت عليه من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على ترشحيه لتولي هذا المنصب، خلفاً لجهيد زفيرف الذي استقال من منصبه في يونيو/ حزيران الماضي.

وحصل الجزائري صادي وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد على 76 صوتاً ب(نعم)، مقابل 5 أصوات ب (لا). فيما امتنع صوت واحد عن التصويت، من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

انتخاب وليد صادي

وكان وليد صادي، هو المرشح الوحيد لتولي منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد رفض الترشيحات لملفي عبد الكريم مدوار ومزيان إيغيل.

ومن المقرر أن يتولى وليد صادي، رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم لنحو 18 شهراً، بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وكان جهيد زفيرف قد قدم استقالته من منصب رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في شهر يونيو/ حزيران/ يونيو الماضي، بعد خسارته في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

من هو وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري الجديد؟!

وليد صادي، جزائري الجنسية، من مواليد عام 1977 (46 عاماً)، كما ويعد أصغر الأشخاص الذي تولوا منصب رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ولد الجزائري صادي في مدينة وادي سوف شرق الجزائر، مارس مهنة التجارة مع أسرته بعد انتقاله للعيش في ولاية سطيف، وهناك انضم إلى فريق وفاق سطيف.

كما وأبرم وليد صادي عقداً مع نادي وفاق سطيف من أجل إحداث نقلة نوعية في الفريق الجزائري، لينجح النادي في حصد لقب كأس العرب للأندية 2007.

كما ويعد أحد الأشخاص الذين ساهموا في تأهل المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، للمشاركة في نسخة مونديال كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، ونسخة عام 2014 في البرازيل.

وتولى وليد صادي العديد من المناصب الإدارية في عالم كرة القدم على مستوى الهيئات الكروية القارية والإقليمية، لعل أبرزها عضو لجنة التسويق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعضو لجنة التطوير في الاتحاد العربي لكرة القدم.