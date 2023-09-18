الإثنين, سبتمبر 18, 2023
الرئيسيةتقاريرصفقة تبادل وعقوبات.. تفاصيل إجراءات أمريكية جديدة بخصوص إيران (فيديو)
تقارير

صفقة تبادل وعقوبات.. تفاصيل إجراءات أمريكية جديدة بخصوص إيران (فيديو)

صفقة تبادل أجرتها الولايات المتحدة مع إيران بالتزامن مع عقوبات أمريكية فرضت ضد طهران

كتب محمد أمين ميرة
صفقة تبادل وعقوبات.. تفاصيل إجراءات أمريكية جديدة بخصوص إيران(فيديو)
الولايات المتحدة وإيران
- Advertisement -

وطن- نقلت وسائل إعلامية عن مسؤول أميركي رفع المستوى قوله إن صفقة تبادل أجرتها الولايات المتحدة مع إيران بالتزامن مع عقوبات أمريكية فرضت ضد طهران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” عن مسؤول أمريكي بارز لم تفصح عن هويته قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفواً عن 5 إيرانيين ضمن صفقة تبادل جديدة.

وأوضح المسؤول أن الإيرانيين الخمسة كانوا محتجزين بتهم لا تتعلق بأعمال عنف و 2 منهما كانا بالسجن و3 مقيمين في الولايات المتحدة ولم توجه لهم أي تهم وفق وصفه.

صفقة تبادل بين واشنطن وطهران

ووفق المصدر فإن إيرانيان سينقلان إلى طهران عبر الدوحة والإيرانيون الثلاثة الآخرون لديهم وضع مختلف حسب المسؤول.

ومقابل الخطوة أطلقت إيران سراح 5 أمريكيين واثنين من أفراد أسرهم وقد غادروا طهران في طريقهم للدوحة وفق ما نقلته الجزيرة.

صفقة تبادل بين واشنطن وطهران
صفقة تبادل بين واشنطن وطهران

وأوضح المسؤول أن الأمريكيون المفرج عنهم سيمكثون في فترة وجيزة في الدوحة ثم سيتم نقلهم لواشنطن وفق ما نقله موقع sondakika التركي عن بي بي سي وترجمته (وطن).

- Advertisement -

وتتضمن صفقة الولايات المتحدة مع إيران الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية ستنقل إلى حساب مقيد في قطر وستوضع في ما وصفه قناة إنسانية أُنشأت في قطر وستخضع لمعايير صارمة حسب المسؤول.

وحسبما نقلته صحيفة جمهورييت التركية وترجمته (وطن) أوضح المسؤول أن الأموال المفرج عنها ستنفق حصرا لأغراض إنسانية محددة هي الغذاء والدواء ومعدات زراعية ولن تدخل إلى إيران أو تدفع لشركات أو كيانات إيرانية.

دبلوماسية وعقوبات أمريكية

وبالتزامن مع ذلك أفاد المسؤول الأمريكي بفرض واشنطن عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس السابق أحمدي نجاد.

واشنطن وطهران
واشنطن وطهران

لكن المسؤول الأمريكي ذكر في الوقت ذاته واشنطن لا تغلق الباب أمام الدبلوماسية الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

كما أضاف بعيداً عن صفقة الولايات المتحدة الأمريكية بأن بلاده ستجتمع مع منظمات أوروبية معنية بشأن تحرك إيران إزاء الوكالة الذرية.

وذكر المسؤول أن الاتفاق لن يغير سياسة بلاده تجاه إيران لكونها خصماً وتعتبرها الولايات المتحدة على رأس الدول الداعمة للإرهاب.

المصدرsondakika، توبتر ،جمهورييت التركية، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران بضمانة قطرية.. الصفقة تمت وهذه تفاصيلها!

الهدهد

دراسة جديدة توضح ما يحتاجه الفرد من أموال للعيش بسعادة في تركيا 2023

تقارير

السعودية تبلغ أمريكا بوقف مباحثات التطبيع مع الاحتلال.. سبب القرار المفاجئ الذي صدم الإسرائيليين

الهدهد

زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.. هل يقف وراءها سلاح أمريكا السري؟

الهدهد

اختفاء غامض لوزير الدفاع الصيني.. مصيره وسر غيابه وأسباب انقلاب الرئيس عليه

فيديو

فيديو مرعب لتمساح يهاجم فتيات يسبحن ضمن بحيرة جنوبي الولايات المتحدة

حياتنا

فضيحة في مطار أمريكي.. موظفون يسرقون مقتنيات مسافرين وكاميرات المراقبة تكشفهم (فيديو)

تقارير

صفعة أمريكية اقتصادية للنظام المصري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

تقارير

بلومبيرغ: الهوة بين السعودية والإمارات تتسع وهذا ما تسبب في غضب وزير الدفاع السعودي!

تقارير

بايدن في ورطة بعد مزاعم “فساد” وخطوة جادة نحو عزله .. كيف تفاعل الجمهوريون؟

الهدهد

اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران.. هذا ما تكفلت به قطر لإنقاذ المفاوضات!

الهدهد

أكثر دول العالم عرضة للزلازل .. بينها دول عربية ودولة قد تختفي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جريمة بشعة في إسطنبول .. قتل زوجته بدم بارد أمام أطفالها وغادر بيده سكين (فيديو)

طعن فتاة كويتية 7 مرات في منزلها لسبب غير متوقع!

بلومبيرغ تفضح مراوغة محمد بن سلمان: ادعاءات وقف مباحثات التطبيع مع إسرائيل “كاذبة”

سجال مصري سعودي بعد تصريحات تركي آل الشيخ عن عمرو أديب.. هل تعرض المذيع للإذلال؟

العثور على مواطن عماني مقتولاً في شقته بالقاهرة!

موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري الأبطال أمام رويال أنتويرب والتشكيلة المتوقعة

قصة المنزل الذي نجا من فيضانات درنة وأثار ذهول الجميع.. ماذا بين صاحبه وبين الله؟ (شاهد)

جمهور عبلة كامل يحتفل بعيد ميلادها.. ونقيب الممثلين يحبطهم بما كشفه!

مقتل 3 ضباط و4 مجندين في انفجار غامض بالدفاع الجوي في سيناء.. هذه اسماؤهم وصورهم!

ياسمين صبري ترتدي ساعة بسعر خيالي تزامناً مع أنباء عودتها إلى أبو هشيمة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC