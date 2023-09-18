صفقة تبادل وعقوبات.. تفاصيل إجراءات أمريكية جديدة بخصوص إيران (فيديو)

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وطن- نقلت وسائل إعلامية عن مسؤول أميركي رفع المستوى قوله إن صفقة تبادل أجرتها الولايات المتحدة مع إيران بالتزامن مع عقوبات أمريكية فرضت ضد طهران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” عن مسؤول أمريكي بارز لم تفصح عن هويته قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر عفواً عن 5 إيرانيين ضمن صفقة تبادل جديدة.

وأوضح المسؤول أن الإيرانيين الخمسة كانوا محتجزين بتهم لا تتعلق بأعمال عنف و 2 منهما كانا بالسجن و3 مقيمين في الولايات المتحدة ولم توجه لهم أي تهم وفق وصفه.

صفقة تبادل بين واشنطن وطهران

ووفق المصدر فإن إيرانيان سينقلان إلى طهران عبر الدوحة والإيرانيون الثلاثة الآخرون لديهم وضع مختلف حسب المسؤول.

ومقابل الخطوة أطلقت إيران سراح 5 أمريكيين واثنين من أفراد أسرهم وقد غادروا طهران في طريقهم للدوحة وفق ما نقلته الجزيرة.

وأوضح المسؤول أن الأمريكيون المفرج عنهم سيمكثون في فترة وجيزة في الدوحة ثم سيتم نقلهم لواشنطن وفق ما نقله موقع sondakika التركي عن بي بي سي وترجمته (وطن).

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وتتضمن صفقة الولايات المتحدة مع إيران الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية ستنقل إلى حساب مقيد في قطر وستوضع في ما وصفه قناة إنسانية أُنشأت في قطر وستخضع لمعايير صارمة حسب المسؤول.

وحسبما نقلته صحيفة جمهورييت التركية وترجمته (وطن) أوضح المسؤول أن الأموال المفرج عنها ستنفق حصرا لأغراض إنسانية محددة هي الغذاء والدواء ومعدات زراعية ولن تدخل إلى إيران أو تدفع لشركات أو كيانات إيرانية.

دبلوماسية وعقوبات أمريكية

وبالتزامن مع ذلك أفاد المسؤول الأمريكي بفرض واشنطن عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس السابق أحمدي نجاد.

لكن المسؤول الأمريكي ذكر في الوقت ذاته واشنطن لا تغلق الباب أمام الدبلوماسية الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

كما أضاف بعيداً عن صفقة الولايات المتحدة الأمريكية بأن بلاده ستجتمع مع منظمات أوروبية معنية بشأن تحرك إيران إزاء الوكالة الذرية.

وذكر المسؤول أن الاتفاق لن يغير سياسة بلاده تجاه إيران لكونها خصماً وتعتبرها الولايات المتحدة على رأس الدول الداعمة للإرهاب.