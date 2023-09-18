تصرف رونالدو مع طفل إيراني بكى كثيراً بسببه يشعل المواقع (فيديو وصور)

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وطن – يواصل النجم البرتغالي، لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، تسجيل مواقف إنسانية تكشف جانباً خفياً من شخصيته غير الكروية، حيث حقق “الدون” أمنية طفل إيراني انتشر له مقطع وهو يبكي كثيراً لأنه لم يتمكن من استقبال النجم بعد وصوله إلى طهران .

وبعد تداول الفيديو، وّجه رونالدو دعوة خاصة للطفل والتقط معه الصور في غرفته بالفندق وحقق أمنيته.

كريستيانو رونالدو يحقق أمنية طفل إيراني

ونشر نادي النصر السعودي الذي يلعب لصالحه رونالدو، عبر منصة X فيديو، يظهر استقبال “الدون” للطّفل الإيراني، مرفقاً المقطع بتعليق: “كـرة القـدم ليست مجرد لعبة. هي أكبر من ذلك بكثيــر . النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك”.

كـرة القـدم ليست مجرد لعبة

هي أكبر من ذلك بكثيــر 💛#النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك 🇸🇦 pic.twitter.com/xJPS7D7cVP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

وظهر كريستيانو، وهو يوقع للطفل على “تيشيرت” أهداه إيّاه.

بينما قام الطفل الإيراني بتقليد حركة “الدون” الشهيرة، التي يحتفل بها عند تسجيله الأهداف، وهو ما أثار ضحكات النجم البرتغالي.

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ووصلت بعثة نادي النصر السعودي إلى العاصمة الإيرانية، طهران، الاثنين، لمواجهة بيرسبوليس ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

كما نشر حساب “النصر” على منصة X مقاطع فيديو وصور لاستقبال جماهيري حافل للفريق السعودي ونجمه البرتغالي.

وسيلتقي النصر بالنادي الإيراني في مستهل مباريات المجموعة الخامسة بالنسبة للفريقين في البطولة الآسيوية.

هي أشيـاء لا تُشتـرى 💛 كُن أقرب وشاهد كواليس وصول #العالمي 🤩

إلى العاصمة الإيرانية طهـران

عبـر حساب #النصر الرسمي في سناب شات 🤳https://t.co/Hrdf7HugGG pic.twitter.com/lsgfBiP2Uv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

كما وثق مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل لحظة بكاء شاب إيراني بعد رؤيته رونالدو بعد أن رآه أخيراً وحقق حلمه.

وموقف كريستيانو مع الطفل الإيراني ليس الأول من نوعه، فقد أهدى “الدون” كرة الهاتريك لطفلة كفيفة من فلسطين تشجع فريق النصر، بعد مباراة فريقه مع نادي الفتح، والتي فاز فيها النصر بنتيجة خمسة أهداف دون رد، حيث أحرز النجم البرتغالي هاتريك خلال اللقاء.