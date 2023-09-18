الإثنين, سبتمبر 18, 2023
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تصرف رونالدو مع طفل إيراني بكى كثيراً بسببه يشعل المواقع (فيديو وصور)

قلّد الطفل الإيراني حركة كريستيانو الشهيرة التي يحتفل بها عند تسجيله الأهداف ما أثار ضحكات النجم البرتغالي

كتب أنس السالم
رونالدو يحقق أمنية طفل إيراني
رونالدو وجه دعوة خاصة للطفل والتقط معه الصور في غرفته بالفندق
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وطن – يواصل النجم البرتغالي، لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، تسجيل مواقف إنسانية تكشف جانباً خفياً من شخصيته غير الكروية، حيث حقق “الدون” أمنية طفل إيراني انتشر له مقطع وهو يبكي كثيراً لأنه لم يتمكن من استقبال النجم بعد وصوله إلى طهران .

وبعد تداول الفيديو، وّجه رونالدو دعوة خاصة للطفل والتقط معه الصور في غرفته بالفندق وحقق أمنيته.

رونالدو يحقق أمنية طفل إيراني
رونالدو يحتضن الطفل الإيراني

كريستيانو رونالدو يحقق أمنية طفل إيراني 

ونشر نادي النصر السعودي الذي يلعب لصالحه رونالدو، عبر منصة X فيديو، يظهر استقبال “الدون” للطّفل الإيراني، مرفقاً المقطع بتعليق: “كـرة القـدم ليست مجرد لعبة. هي أكبر من ذلك بكثيــر . النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك”.

وظهر كريستيانو، وهو يوقع للطفل على “تيشيرت” أهداه إيّاه.

بينما قام الطفل الإيراني بتقليد حركة “الدون” الشهيرة، التي يحتفل بها عند تسجيله الأهداف، وهو ما أثار ضحكات النجم البرتغالي.

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رونالدو يهدي الطفل الإيراني تيشيريت
رونالدو يهدي الطّفل الإيرانيّ تيشيريت النصر

ووصلت بعثة نادي النصر السعودي إلى العاصمة الإيرانية، طهران، الاثنين، لمواجهة بيرسبوليس ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

بعثة نادي النصر تصل طهران
بعثة نادي النصر تصل طهران

كما نشر حساب “النصر” على منصة X  مقاطع فيديو وصور لاستقبال جماهيري حافل للفريق السعودي ونجمه البرتغالي.

استقبال نادي النصر في طهران
استقبال نادي النصر في طهران

وسيلتقي النصر بالنادي الإيراني في مستهل مباريات المجموعة الخامسة بالنسبة للفريقين في البطولة الآسيوية.

كما وثق مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل لحظة بكاء شاب إيراني بعد رؤيته رونالدو بعد أن رآه أخيراً وحقق حلمه.

وموقف كريستيانو مع الطفل الإيراني ليس الأول من نوعه، فقد أهدى “الدون” كرة الهاتريك لطفلة كفيفة من فلسطين تشجع فريق النصر، بعد مباراة فريقه مع نادي الفتح، والتي فاز فيها النصر بنتيجة خمسة أهداف دون رد، حيث أحرز النجم البرتغالي هاتريك خلال اللقاء.

رونالدو يحتضن طفلة كفيفة من فلسطين ويهديها كرة هاتريك
رونالدو يحتضن طفلة كفيفة من فلسطين ويهديها كرة هاتريك
المصدررصد وطن (منصة X)

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