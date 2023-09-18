الإثنين, سبتمبر 18, 2023
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بسبب خبر عن السعودية .. إيلون ماسك يُكذّب “وول ستريت جورنال” فماذا نشرت؟!

المصادر التي نقلت عنها الصحيفة قالت إنّ "المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية وقد تنهار"

كتب أنس السالم
إيلون ماسك كذب خبر وول ستريت جورنال عن محادثات مع السعودية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية
إيلون ماسك نفى خبر وول ستريت جورنال عن محادثاته مع السعودية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة
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وطن – كذّب الملياردير إيلون ماسك خبراً اوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ادّعت فيه ان شركة تيسلا  والمملكة العربية السعودية تجريان محادثات مبكرة لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة.

وقالت “وول ستريت جورنال” في خبرها، إن السعودية تحاول تعزيز الاستثمار الأجنبي. لكن لديها تاريخ مثير للجدل مع إيلون ماسك.

ومعروف أن تيسلا التي يمتلكها إيلون ماسك هي صاحبة أكبر مبيعات سيارات كهربائية في العالم.

إيلون ماسك يكذب خبر وول ستريت جورنال 

لكن الملياردير، غرّد عبر حسابه الرسمي في منصة X التي يمتلكها أيضاً، نافياً ما أوردته الصحيفة الأمريكية. وقال: “مقال آخر كاذب تماماً من وول ستريت جورنال”.

إيلون ماسك يكذب صحيفة وول ستريت جورنال
إيلون ماسك يكذب صحيفة وول ستريت جورنال

ويزعم تقرير “وول ستريت جورنال” أن أشخاصاً مطلعين قالوا إن المملكة العربية السعودية تجري محادثات مع تيسلا حول إنشاء منشأة تصنيع في المملكة.

وستكون هذه الخطوة -إذا كانت صحيحة-، جزءًا من رؤية 2030 “الطموحة” للمملكة العربية السعودية؛ لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتأمين المعادن اللازمة لصنع السيارات الكهربائية.

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وأضافت المصادر -وفق الصحيفة” أنّ “المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية وقد تنهار. أي صفقة يمكن أن تكون محفوفة بالتعقيدات. بالنظر إلى العلاقة المثيرة للجدل بين الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك مع السعوديين.

أردوغان يدعو إيلون ماسك لإنشاء مصنع تيسلا الـ7 في تركيا

ويأتي تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” بعد ساعات فقط من طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ماسك بناء مصنع للسيارات في تركيا.

والتقى الرجلان في البيت التركي بولاية نيويورك الأمريكية. ويتواجد أردوغان للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

إيلون ماسك يلتقي اردوغان وهو حاملاً طفله
إيلون ماسك يلتقي اردوغان حاملاً طفله

ووفق وكالة الأناضول التركيّة، فقد أوضحت رئاسة دائرة الاتصال في بيان بشأن اللقاء، أن الرئيس التركي أطلع ماسك على الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال التكنولوجيا.

كما سرد الرئيس التركي رؤية تركيا الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

كما أضاف البيان أن أردوغان دعا ماسك لحضور النسخة القادمة من مهرجان “تكنوفيست” المحلي لتكنولوجيا الفضاء في إزمير.

في حين أشار إلى إمكانية حدوث فرص للتعاون مع شركة سبيس إكس في الخطوات التي سيتم اتخاذها ضمن نطاق برنامج الفضاء التركي.

المصدروول ستريت جورنال - منصة X - الأناضول - وطن

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