الأحد, سبتمبر 17, 2023
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حياتنا

محمد رمضان يصعد مسرح الموريكس دور ويحتضن نوال الزغبي ويقبلها (شاهد)

كانت نوال الزغبي ومحمد رمضان، تبادلا التراشقات الإعلامية بسبب تصريح أدلت به وقالت إنها لا تعرفه ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني!

كتب أنس السالم
محمد رمضان يصالح نوال الزغبي في الموريكس دور
محمد رمضان يصالح نوال الزغبي في الموريكس دور
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وطن – شهد مسرح “الموريكس دور” مصالحة النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم المصري محمد رمضان، في الحفل الذي أقيم في “كازينو لبنان” مساء الأحد 17 سبتمبر 2023.

وعلى مسرح “الموريكس دور”، تصالح محمد رمضان ونوال الزغبي، حيث قال “رمضان”: “كل الحب لنوال الزغبي وأنا واحد من جمهورها”، لتردّ الفنانة اللبنانية “أنا بحبك قوي، أنت فنان قدير وقوي…”.

وفي أثناء صعود محمد رمضان على المسرح؛ قام باحتضان وتقبيل الفنانة نوال الزغبي، لتعلن المصالحة بين النجمين.

سبب أزمة نوال الزغبي ومحمد رمضان

كانت نوال الزغبي ومحمد رمضان، تبادلا التراشقات الإعلامية بسبب تصريح إعلامي أدلت به الفنانة اللبنانية.

وأكدت نوال في تصريحها أنها لا تعرف محمد رمضان، ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني.

أزمة نوال الزغبي ومحمد رمضان كان سببها تصريح للفنانة قالت فيه إنها لا تعرفه
أزمة نوال الزغبي ومحمد رمضان سببها تصريح للفنانة قالت فيه إنها لا تعرفه

وقالت نوال خلال استضافتها في برنامج “حبر سري”، على شاشة قناة “القاهرة والناس” حين سألتها الإعلامية أسما شريف رأيها في أغاني محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم “دويتو” معه: “أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب. الناس الكبار أو معملش”.

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وتابعت: “ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل”.

ونشر محمد رمضان في وقتها عبر حسابه في “انستجرام” تصريح نوال معقباً: “حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر”.

أزمة نوال الزغبي ومحمد رمضان
محمد رمضان

وأرفق رمضان مع رده مقطعا مصورا يدمج فيه مشهد من أغنيته “نمبر وان” والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته “مصباح علاء الدين”، والذي يردد فيه: “اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من ورائك”.

نوال الزغبي تفوز بأفضل أغنية هادفة في “الموريكس دور”

وفازت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بجائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها “حفلة”، خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” لعام 2023.

نوال الزغبي تفوز بأفضل أغنية هادفة في "الموريكس دور"
نوال الزغبي تفوز بأفضل أغنية هادفة في “الموريكس دور”

وطرحت نوال الزغبي كليب أغنية “حفلة” في يونيو من العام الماضي، وقدمت من خلاله مجموعة من الاستعراضات الراقصة، بالإضافة إلى رسائل وجهتها للمرأة.

محمد رمضان أفضل ممثل عربي للعام الثاني عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة”

وفي الحفل أيضاً، تم تكريم الفنان محمد رمضان كأفضل ممثل عربي للعام الثاني عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة”.

تكريم محمد رمضان في الموريكس دور
تكريم محمد رمضان في الموريكس دور

وظهر محمد رمضان بإطلالة غير تقليدية بارتدائه بدلة حمراء اللون بدون قميص.

وأبدى محمد رمضان سعادته بتكريمه لتكريمه في حفل الموريكس دور قائلا: “سعيد جدًا بجائزة أفضل ممثل للمرة الثانية على التوالي.. ولبنان بلد عظيمة ومتذوق للفن بشكل كبير”.

جائزة موريكس دور

جائزة موريكس دور (المعروفة أيضًا باسم جائزة موريكس الذهبية) هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو، للاعتراف بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم.

جوائز موريكس دور
جوائز موريكس دور

وحفل “الموريكس دور” حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عامًا في لبنان.

والحفل بمثابة مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة، ومن بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث تشمل التكريمات جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

المصدررصد وطن (تويتر) + مواقع الكترونية

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