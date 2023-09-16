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5 تنبؤات للعرافة البلغارية العمياء بابا فانجا لعام 2024

رغم وفاتها بمرض السرطان عام 1996، لكنها توقعت في مقابلة عام 1990 نجاح العلاج للمرض الخبيث عام 2024

كتب أنس السالم
5 تنبؤات للعرافة البلغارية العمياء بابا فانجا لعام 2024
العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا
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وطن – لا شكّ أن تنبؤات العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا، رغم وفاتها قبل 27 عاماً، تثير الجدل كل عام، وفي هذا السياق، نشر تقرير إخباري 5 تنبؤات للعرافة لعام 2024.

وقدمت بابا فانجا العرافة البلغارية العمياء مئات التنبؤات خلال 50 عاماً من نشاطها الحافل، بما في ذلك التنبؤ الدقيق بغرق الغواصة النووية الروسية في كورسك عام 2000، وهجمات 11 سبتمبر .

توقعات العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا
العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا لها مئات التنبؤات خلال 50 عاماً من نشاطها الحافل

5 تنبؤات للعرافة البلغارية العمياء بابا فانجا لعام 2024:

1.علاج جذري لمرض السرطان:

على الرغم من أنها توفيت بمرض السرطان عام 1996، وهذا ما توقعته أيضا بالتحديد يوم 11 أغسطس 1996، في مقابلة عام 1990 فلا شك أنها قد تتوقع نجاح هذا العلاج في ذلك الوقت من عام 2024.

2.ظهور البشر بالذكاء الاصطناعي:

تتضمن نبوءة بابا فانجا التي نوقشت كثيرا البشر الذين ينمون ويولدون في المختبرات.بحسب موقع “zeenews

لكنها كانت تقصد أن البشر يمكن “تعديلهم” على طريقة الذكاء الاصطناعي أو على المستوى الجيني، وبالتالي يتم تصميمهم وفقاً لمواصفات آبائهم.

توقعات بابا فانجا 2024 watanserb.com
تتضمن نبوءة بابا فانجا التي نوقشت كثيرا البشر الذين ينمون ويولدون في المختبرات

ومن المؤكد أن هذا أمر بائس يصعب تصور حدوثه في وقت مبكر من العام المقبل. لكن بالفعل يشهد العالم تقدما كبيرا في هذا المجال.

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3.نشر الأسلحة البيولوجية:

أحد أكثر التنبؤات إثارة للقلق المنسوبة إلى بابا فانجا يتعلق بإجراء “دولة كبيرة” اختبارات أو هجمات للأسلحة البيولوجية.

4.اختراق في أجهزة الكمبيوتر:

يشهد العالم حالياً ثورة في التعلم الآلي، لذلك من المفهوم أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT تتصدر العناوين الرئيسية.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT تتصدر العناوين الرئيسية
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT تتصدر العناوين الرئيسية

حيث إن أجهزة الكمبيوتر الكمومية قادرة على حل المشكلات بسرعة أكبر بكثير من أجهزة الكمبيوتر التقليدية من خلال تطبيق تأثيرات ميكانيكية الكم.

5.تغيير المدار:

تنبأت بابا فانجا العرافة العمياء بحدث في عام 2024 وهو تغيير في مدار الأرض.

حيث يتم تحديد مدارات الأجسام في النظام الشمسي بواسطة قوى الجاذبية وهي عرضة للتغيير دائما.

ومع ذلك، فإن مثل هذه التغييرات تحدث عادة بطريقة تدريجية للغاية، على مدى فترات زمنية طويلة.

وبالتالي فإن أي شيء أكثر جذرية سيكون له نتائج دراماتيكية بالنسبة لنا جميعا، مثل اضطراب المناخ، وارتفاع مستويات الإشعاع.

المصدرzeenews - اليوم السابع - وطن

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