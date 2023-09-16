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وطن – لا شكّ أن تنبؤات العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا، رغم وفاتها قبل 27 عاماً، تثير الجدل كل عام، وفي هذا السياق، نشر تقرير إخباري 5 تنبؤات للعرافة لعام 2024.

وقدمت بابا فانجا العرافة البلغارية العمياء مئات التنبؤات خلال 50 عاماً من نشاطها الحافل، بما في ذلك التنبؤ الدقيق بغرق الغواصة النووية الروسية في كورسك عام 2000، وهجمات 11 سبتمبر .

5 تنبؤات للعرافة البلغارية العمياء بابا فانجا لعام 2024:

1.علاج جذري لمرض السرطان:

على الرغم من أنها توفيت بمرض السرطان عام 1996، وهذا ما توقعته أيضا بالتحديد يوم 11 أغسطس 1996، في مقابلة عام 1990 فلا شك أنها قد تتوقع نجاح هذا العلاج في ذلك الوقت من عام 2024.

2.ظهور البشر بالذكاء الاصطناعي:

تتضمن نبوءة بابا فانجا التي نوقشت كثيرا البشر الذين ينمون ويولدون في المختبرات.بحسب موقع “zeenews”

لكنها كانت تقصد أن البشر يمكن “تعديلهم” على طريقة الذكاء الاصطناعي أو على المستوى الجيني، وبالتالي يتم تصميمهم وفقاً لمواصفات آبائهم.

ومن المؤكد أن هذا أمر بائس يصعب تصور حدوثه في وقت مبكر من العام المقبل. لكن بالفعل يشهد العالم تقدما كبيرا في هذا المجال.

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3.نشر الأسلحة البيولوجية:

أحد أكثر التنبؤات إثارة للقلق المنسوبة إلى بابا فانجا يتعلق بإجراء “دولة كبيرة” اختبارات أو هجمات للأسلحة البيولوجية.

4.اختراق في أجهزة الكمبيوتر:

يشهد العالم حالياً ثورة في التعلم الآلي، لذلك من المفهوم أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT تتصدر العناوين الرئيسية.

حيث إن أجهزة الكمبيوتر الكمومية قادرة على حل المشكلات بسرعة أكبر بكثير من أجهزة الكمبيوتر التقليدية من خلال تطبيق تأثيرات ميكانيكية الكم.

5.تغيير المدار:

تنبأت بابا فانجا العرافة العمياء بحدث في عام 2024 وهو تغيير في مدار الأرض.

حيث يتم تحديد مدارات الأجسام في النظام الشمسي بواسطة قوى الجاذبية وهي عرضة للتغيير دائما.

ومع ذلك، فإن مثل هذه التغييرات تحدث عادة بطريقة تدريجية للغاية، على مدى فترات زمنية طويلة.

وبالتالي فإن أي شيء أكثر جذرية سيكون له نتائج دراماتيكية بالنسبة لنا جميعا، مثل اضطراب المناخ، وارتفاع مستويات الإشعاع.