تشكيلة الزمالك ضد أرتا سولار والتوقيت في كأس الكونفيدرالية 2023

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وطن- تشهد تشكيلة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي، العديد من التغييرات بسبب الإصابات على صعيد نجوم الفريق في إطار خوض منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفيدرالية 2023-2024، السبت.

ويستضيف ملعب (شامازي) التنزاني، مباراة الزمالك وأرتا سولار، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر وفلسطين.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

تشكيلة الزمالك ضد أرتا سولار

وسيلعب المدرب خوان أورسوريو، المباراة أمام الزمالك، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات كأس الكونفيدرالية لدور المجموعات التمهيدي، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

دفاع الزمالك: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمود علاء الدين.

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خط الوسط: نبيل عماد، عمرو السيسي، علي جابر، سيد نيمار.

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.

كما وسيغيب عن تشكيلة الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح للإصابة، وتوقع غياب شيكابالا بسبب أزمته مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

معلق مباراة الزمالك ضد أرتا سولار

وستنقل مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية المفتوحة بالمجان.

كما وستبث مباراة الزمالك ضد أرتا سولار، على قناة (On Time Sports HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11861، ومعدل ترميز 27500. كما ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، وباستقطاب أفقي.

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق الرياضي أيمن الكاشف أو محمد الكواليني.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الزمالك قد احتل الموسم الماضي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة. كما وبفارق كبير عن غريمه الأزلي الأهلي المتصدر برصيد 83 نقطة.