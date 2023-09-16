آيشواريا راي باتشان بالحجاب.. هل اعتنقت “كنة” أميتاب باتشان الإسلام؟ (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها تعود لنجمة بوليوود الهندية آيشواريا راي باتشان، وهي ترتدي الحجاب.

وادعى البعض أن آيشواريا راي باتشان، اعتنقت الإسلام، خاصة أن الصورة ليست معدلة بأي برنامج.

بينما قال آخرون إن صورة زوجة أبهشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، قد تكون ترويجاً لعمل جديد.

لكن آيشواريا لم تشارك في أي عمل فني منذ عامين.

ليست آيشواريا

في النهاية تبين أن الصورة ليست لآيشواريا، بل شبيهتها الباكستانية تشيما كانوال، مؤسسة تطبيق ماي إيمباكت ميتر.

لكن تشيما كانوال، لا تحب أن يشبهها أحد بآيشواريا راي.

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قبل أيام فقط، كتبت تشيما بشكل رسمي: “لم أقل أبدا أن آيشواريا لا تعجبني.. في الواقع أنا من معجبيها”.

امرأة فريدة

وتابعت: “كل ما قلته أنني لا يعجبني أن يتم مقارنتي بها.. إنها امرأة فريدة من نوعها وشخص بارع جداً.. ليس من العدل لها أيضا مقارنتها بأي شخص”.

وتابعت قائلة: ” لقد جئت إلى باكستان، وبدأت تطبيقًا خيريًا يجلب الشفافية والبساطة إلى الأعمال الخيرية باسم My Impact Meter. هذا ما أريد أن أكون معروفًة به. لست نسخة من شخص ما. أفضّل أن أكون أفضل نسخة أصلية من نفسي على أن أكون نسخة من شخص آخر”.

وختمت تشيما: “ما أرتديه، وكيف أرتدي ملابسي.. لماذا يحتاج الناس إلى التعليق على ذلك؟ يتم اختزال النساء في مظهرهن فقط، وأعتقد أن هذا غير عادل بالنسبة لهن. المرأة هي أكثر بكثير من مظهرها.”