الخميس, سبتمبر 14, 2023
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رياضة

هل سيتولى يورغن كلوب تدريب منتخب ألمانيا؟!.. وكيل أعماله يحسم الأمر

وكيل أعمال كلوب: موكلي لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول وغير متاح لمنصب تدريب المنتخب الوطني

كتب فارس أبو شيحة
حقيقة تدريب يورغن كلوب منتخب ألمانيا
المدرب يورغن كلوب
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وطن- حسم وكيل أعمال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الحالي، ما يتداول عن تولي تدريب منتخب ألمانيا خلال الفترة القادمة، بعد إقالة المدرب هانسي فليك بسبب سوء النتائج.

ويقود المدرب الألماني رودي فولر مهمة قيادة ماكينات ألمانيا بشكل مؤقت، إلى حين إيجاد الاتحاد الألماني لكرة القدم المدرب الجديد لتولي هذه المهمة.

تدريب يورغن كلوب منتخب ألمانيا .. ما الحقيقة! 

وتداولت وسائل الإعلام الألمانية خلال الفترة الماضية، اسم المدرب يورغن كلوب، كأحد المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب الألماني، قبيل الاستعدادات لبطولة اليورو 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل.

وقال مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب يورغن كلوب، عن تدريب موكله منتخب ألمانيا في الوقت الحالي، في تصريح عبر صحيفة ” Sportschau” الألمانية، ” يورغن كلوب لديه عقد طويل الأمد مع نادي ليفربول، وبالتالي فهو غير متاح لمنصب تدريب المنتخب الوطني”.

كما ويرتبط المدرب كلوب مع نادي ليفربول بعقد ساري المفعول حتى يونيو/ حزيران عام 2026.

يورغن كلوب
الألماني يورغن كلوب

ويستعد فريق ليفربول للمباراة القوية القادمة أمام وولفرهامبتون، السبت، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مطلع الأسبوع القادم.

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كما ويحتل ليفربول (الريدز)، المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي برصيد 12 نقطة حتى يومنا هذا.

فوز منتخب ألمانيا على فرنسا

وتمكن منتخب ألمانيا (الماكينات)، من تحقيق الفوز المعنوي على وصيف بطل العالم للنسخة الماضية فرنسا (الديوك)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين، الثلاثاء، على ملعب (سيغنال أيدونا بارك).

مدرب ليفربول كلوب يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي وغير متاح لتدريب منتخب ألمانيا
مدرب ليفربول كلوب يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي وغير متاح لتدريب منتخب ألمانيا

يذكر بأن الماكينات الألمانية قد تعرضت لهزيمة قاسية أمام اليابان (السامواري)، في المباراة الودية برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، والتي كانت السبب في إقالة المدرب هانسي فليك من منصبه.

المصدروطن + Sportschau

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