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الإمارات تعلن إزالة شخصيات وكيانات قطرية من قائمة الإرهاب.. تعرف عليها!

دول الحصار كانت قد وضعت في يونيو/حزيران 2017 59 شخصا و12 كيانا في قائمة الإرهاب

كتب سالم حنفي
الإمارات تعلن إزالة شخصيات وكيانات قطرية من قائمة الإرهاب.. تعرف عليها!
الإمارات تعلن إزالة شخصيات وكيانات قطرية من قائمة الإرهاب
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وطن- أصدر المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في الإمارات قائمة تضمنت رفع صفة الإرهاب عن قائمة من الأسماء والكيانات القطرية كانت قد أعلنتها أبان الازمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017.

وأظهرت قائمة تضمنت أسماء الشخصيات القطرية التي تم رفع صفة الإرهاب عنها وهي:

الإمارات تعلن إزالة شخصيات من قائمة الإرهاب
الإمارات تعلن إزالة شخصيات من قائمة الإرهاب
إزالة أسماء الشخصيات من قائمة الإرهاب
إزالة أسماء شخصيات قطرية من قائـمة الإرهاب في الإمارات

كما رفعت الإمارات صفة الإرهاب عن عدد من المنظمات والكيانات القطرية أيضا كانت قد صنفتها كمنظمات إرهابية، وهي:

رفع الإمارات صفة الإرهاب عن عدد من المنظامات والكيانات القطرية
رفع الإمارات صفة الإرهاب عن عدد من المنظمات والكيانات القطرية

دول الحصار تضع 59 شخصا و12 كيانا في قوائم الإرهاب

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد أعلنت يوم 9 يونيو/حزيران 2017 تصنيف 59 فردا و12 كيانا “مرتبطين بقطر“، في قوائم الإرهاب المحظورة.

وقالت دول الحصار في بيانها حينها ن ذلك جاء “نتيجة استمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها”.

وضمت قائمة الأفراد شخصيات من عدة جنسيات عربية، هي القطرية والأردنية واليمنية والكويتية والمصرية والبحرينية والليبية والإماراتية، ويعدّ الحاملون للجنسية المصرية الأكثر حضورا في هذه القائمة، فيما جرى تصنيف كيانات قطرية وليبية وبحرينية في هذه قائمة الكيانات، من أشهرها “قطر الخيرية“، وشركة “دوحة أبل”.

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لاحقا، وتحديدا في 25 يوليو/تموز 2017 أعلنت دول الحصار نفسها تصنيف تسعة كيانات وتسعة أفراد ضمن قائمة جديدة للإرهاب، وأضافتها إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وقال بيان صادر عن دول حصار قطر حينها، إن الدول الأربع قررت إضافة الكيانات والأفراد “في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه”، بحسب ما أوردته قناة “الجزيرة“.

كيانات القائمة الجديدة

وتوزعت الكيانات التسعة على ثلاثة يمنية هي “مؤسسة البلاغ الخيرية”، و”جمعية الإحسان الخيرية”، و”مؤسسة الرحمة الخيرية”.

واحتوت القائمة أيضا على ستة كيانات ليبية هي: “مجلس شورى ثوار بنغازي”، و”مركز السرايا للإعلام”، و”وكالة بشرى الإخبارية”، و”كتيبة راف الله السحاتي”، و”قناة النبأ”، و”مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام”.

المصدرتوتير، قناة الجزيرة، رصد وتحرير وطن

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