الأربعاء, سبتمبر 13, 2023
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رياضة

جماهير برشلونة تتلقى صدمة قوية بهذا الخبر!

الألماني غودوغان سيعود إلى برشلونة لإجراء الفحوصات الطبية بعد إصابته في مباراة ألمانيا وفرنسا الودية

كتب فارس أبو شيحة
إيلكاي غوندوغان
لاعب برشلونة غوندوغان
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وطن- تلقت جماهير نادي برشلونة خبراً غير سعيد بشأن إصابة إيلكاي غوندوغان، خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا أمام فرنسا وصيف بطل العالم للنسخة الماضية، خلال المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين في فترة التوقف الدولي.

وخرج النجم الألماني غوندوغان لاعب وسط نادي برشلونة من أرضية ملعب المباراة، مصاباً خلال مباراة ألمانيا وفرنسا الودية في الدقيقة ال25.

إصابة غوندوغان لاعب برشلونة

واستبدل مدرب منتخب ألمانيا رودي فولر، بعد شكوى اللاعب غوندوغان من الإصابة على مستوى الظهر، بزميله باسكال جروس في المباراة.

ووفق صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن هناك قلق حول إصابة إيلكاي غوندوغان، والخطة هي عودته إلى نادي برشلونة من أجل إجراء الفحوصات الطبية ومعرفة مدة عودته للفريق الكتالوني.

غياب غوندوغان عن مباريات برشلونة القادمة

ومن المتوقع أن يغيب الألماني غوندوغان، عن مباراة برشلونة أمام ريال بيتس، في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، مطلع الأسبوع المقبل.

وانتقل الألماني غوندوغان إلى صفوف نادي برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بانتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حقق معه الثلاثية التاريخية على المستوى المحلي والقاري الموسم المنصرم.

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إيلكاي غوندوغان
إيلكاي غوندوغان لاعب نادي برشلونة

كما ولعب غوندوغان مع ناديه السابق مانشستر سيتي 188 مباراة في مختلف المسابقات المختلفة، سجل فيها 44 هدفاً.

ويحتل حامل اللقب برشلونة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) برصيد 10 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد برصيد 12 نقطة لهذا الموسم.

يذكر بأن عقد إيلكاي غوندوغان ساري المفعول مع نادي برشلونة (البلوغرانا)، حتى يونيو/ حزيران صيف 2025.

المصدروطن + صحيفة ماركا الإسبانية

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