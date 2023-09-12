الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
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منع النقاب في مدارس مصر.. السيسي لا يزال خائفا من الإخوان

وزير التعليم قال إن الطالبات سيظل لديهن الحق في اختيار ارتداء الحجاب، لكنه أصر على أنه يجب ألا يغطي وجوههن

كتب محمد أمين ميرة
منع النقاب في مدارس مصر.. السيسي لا يزال خائفا من الإخوان
النقاب في مصر
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وطن- أعلنت الحكومة المصرية، حظر ارتداء النقاب، اعتبارا من بداية الفصل الدراسي المقبل في 30 سبتمبر الجاري .

وأعلن وزير التعليم رضا حجازي هذا الإعلان يوم الاثنين، مضيفا أن الطالبات سيظل لديهن الحق في اختيار ارتداء الحجاب، لكنه أصر على أنه يجب ألا يغطي وجوههن.

وقال أيضًا إن ولي أمر الطفل يجب أن يكون على علم باختياره، وأنه يجب أن يتم ذلك دون أي ضغط خارجي.

وأضاف: “سيكون دور معلمي اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الاجتماعية والنفسية إعداد الطلاب نفسيا لتنفيذ قرار الوزارة بكل لطف ورفق مع مراعاة حالة الطلاب النفسية والمستوى العمري”، بحسب موقع ميدل إيست آي.

جدل متجدد حول النقاب في مصر

كان هناك جدل مستمر حول ارتداء النقاب في المدارس لسنوات عديدة في مصر.

ويربط البعض في مصر بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة كمنظمة إرهابية منذ عام 2013، وهو نفس العام الذي تمت فيه الإطاحة بالحكومة المنتخبة المدعومة من الإخوان في انقلاب عسكري.

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وقالت جماعات حقوقية إن الدستور المصري يحمي الحريات الدينية وأن تقييد النقاب يعد انتهاكًا للحريات المدنية.

ويفرض عدد من المؤسسات العامة والخاصة في جميع أنحاء مصر بالفعل حظراً على ارتداء النقاب.

منع ارتداء النقاب في جامعة القاهرة

ومنعت جامعة القاهرة ارتداء أعضاء هيئة التدريس لنقاب الوجه منذ عام 2015، وهي القاعدة التي أيدتها محكمة مصرية في عام 2020.

منع ارتداء النقاب في جامعة القاهرة
منع ارتداء النقاب في جامعة القاهرة
المصدرميدل إيست آي ،رصد وتحرير وطن

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