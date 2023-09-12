الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
الرئيسيةالهدهدمأساة سيدة سورية تعرضت للتعذيب في سجون الأسد وصدمة إلقاء الجثة (فيديو)
الهدهد

مأساة سيدة سورية تعرضت للتعذيب في سجون الأسد وصدمة إلقاء الجثة (فيديو)

المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق اعتقال ما لا يقل عن 969 ألفا و854 شخصا منذ اندلاع الثورة في 2011

كتب خالد السعدي
مأساة سيدة سورية تعرضت للتعذيب في سجون الأسد وصدمة إلقاء الجثة (فيديو)
مأساة سيدة سورية تعرضت للتعذيب في سجون الأسد
- Advertisement -

وطن- روت سيدة سورية، قصة تعذيبها عندما كانت معتقلة في سجون رئيس النظام بشار الأسد، بجانب تعذيب ابنها أمامها حتى الموت.

وقالت السيدة في مقطع فيديو: “وقت التعذيب.. كانوا بيحاولوا يقتلوني ويخلعوا أظافري.. وجابوا ابني أمامي، وصاروا يسألوني شو كنتي بتعملي، وليش طلعتوا مظاهرات”.

وأضافت: “أنا بيتي كان مشفى ميداني لإسعاف الجرحى.. العسكري ضربني وقالي احكي كل شيء كنتي تسويه.. قولت له أنا ما عملت شيء.. طلعنا بدنا حرية.. العسكري ضربني ببوطه على وجهي.. وكسر أنفي، واتشالت الربطة اللي كانت على عيوني”.

وتابعت: “ابني كان أمامي.. كان عمره 16 سنة، شكله كان ولد صغير.. كأنه عنده 6 سنوات بسبب الضعف والتعذيب”.

وأشارت إلى أنها بعدما غادرت المعتقل بشهر واحد فقط، تم إبلاغ الأسرة أن ابنها قتل تحت التعذيب.

وبينما كانت تغالب السيدة دموعها، استعرضت صورة شهادة وفاة ابنها المكتوب فيها أنه قضى إثر صدمة قلبية، كاشفة أن أمن النظام ألقى جثة ابنها أمام المنزل.

- Advertisement -

عدد المعتقلين في سوريا

يُشار إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أفاد في وقت سابق، باعتقال ما لا يقل عن 969 ألفا و854 شخصا، بينهم أكثر من 155 ألف سيدة، منذ بداية الثورة السورية في مارس/ آذار 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية بمختلف المحافظات السورية.

وعلى مدار سنوات الثورة التي حولها النظام إلى حرب أهلية، تم قتل الآلاف من هؤلاء المعتقلين، بينما لايزال نحو 140 ألفا قيد الاعتقال والاختفاء يواجهون مصيراً مجهولاً بينهم 29344 مواطنة.

عدد القتلى من المعتقلين

ووثق المرصد السوري، مقتل 49418 سوريا تحت التعذيب في معتقلات النظام الأمنية، بواقع 49002 رجلاً وشاباً، و349 طفلاً دون سن الثامنة عشرة و67 مواطنة، من أصل أكثر من 105 آلاف، علم المرصد أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم وفارقوا الحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات.

وكشفت مصادر سورية، عن أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

صحيفة سعودية مقربة من الديوان تنقلب على “الأسد” وتفضح حجم ثروته وعلاقته مع نساء مكتب زوجته

الهدهد

هاكان فيدان يهدد الولايات المتحدة: ما رأيتموه من العشائر العربية في سوريا مجرد بداية فقط! (شاهد)

الهدهد

كأنه صنم يُعبد.. تمثال بشار الأسد و”مشهد جاهلي” من سوريا أثار جدلا

الهدهد

ترحيل مشهورة سورية من قطر بعد فيديو استفزازي.. طالبت بهذا الأمر أسوة بالقطريين

الهدهد

بشار الأسد يحرم القتلى السوريين من آخر حقوقهم.. تقرير يفضح “انتهاكات الجزار”

الهدهد

السعودية تمهل الأسد حتى آخر العام لتنفيذ شروطها وحسام لوقا يطير سراً للقاء نصر الله.. تفاصيل!

الهدهد

ضابطة سورية بجيش الأسد تعلن انشقاقها.. فيديو فجر جدلا وهذه حقيقته

تقارير

المونيتور: نساء وفتيات إدلب ضحايا للجنس والاتجار بالبشر على يد أبو عبدالله الكويتي وفهد السعودي!

اقتصاد

على وقع الاحتجاجات ضد الأسد.. 4 أسباب وراء انهيار الليرة السورية

الهدهد

منظمة حقوقية تفاجئ “شبيح الأسد” العراقي الذي اعترف بقتل سوريين

الهدهد

حاكم واحد واقتصاد مكتفٍ ذاتياً.. تفاصيل خطة تركية للتعامل مع مناطق الشمال السوري

الهدهد

السوريون الأكثر استهدافا.. “أسلحة” تستخدمها تركيا لتقليص أعداد المهاجرين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

برلماني كويتي سابق يفجر مفاجأة مدوية عن ليلى عبداللطيف بعد زلزال المغرب..

زوجان يمارسان الجنس في حمام الطائرة ونجمة إباحية تثير الجدل بما كشفته (شاهد)

على خطى ياسين بونو.. جمال بلماضي يحرج صحفياً سنغالياً بسبب حديثه باللغة العربية (شاهد)

محمد بن سلمان في سلطنة عُمان.. “مجتهد” يزعم كشف سر الزيارة المفاجئة وثمن الموافقة عليها

منع النقاب في مدارس مصر.. السيسي لا يزال خائفا من الإخوان

مصري يذبح شقيقته في الشارع أمام مسجد لسبب صادم بعد أيام من خطوبتها!

القبض على قلوري يتصدر الترند في السعودية بعد استهزائها من النبي وزوجته خديجة..

أحلام الشامسي تصدم متابعاً بتعليق قاتل بسبب زلزال المغرب وإعصار دانيال!

أول فيديو لمشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر اليونسكو بالسعودية: ضحكة وعلكة

إعصار دانيال.. جنود ليبيون في مشهد بطولي بعد انهيار صخري (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC