الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
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شمس الكويتية تعلق على حظر النقاب في مصر بصورة فاضحة لها (شاهد)

كشفت شمس الكويتية خلال ردودها على المغردين أن والدتها منقبة معارضة قرار حظر النقاب في مصر

كتب رفيف عبدالله
شمس الكويتية تعلق على حظر النقاب في مصر بصورة فاضحة لها (شاهد)
الفنانة شمس الكويتية
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وطن– ظهرت الفنانة شمس الكويتية، بفستان جريء جداً، تزامناً مع ردها على قرار وزارة التربية والتعليم في مصر بحظر النقاب داخل المدارس.

ونشرت شمس الكويتية صورة لها عبر خاصية الستوري على انستجرام وهي ترتدي فستاناً أسوداً منقطاً بالأبيض، مفتوح الصدر، وبفتحة جانبية واسعة من الأسفل.

حظر النقاب

وجلست شمس على الكرسي بطريقة أرادت خلالها إبراز الفتحة، فكشفت ساقيها حتى الفخذ.

واستكملت إطلالتها بحذاء رياضي أبيض وحقيبة فاخرة باللون الأحمر وتوربان بنفس نقشة الفستان.

شمس الكويتية
صورة جريئة للفنانة الكويتية

إطلالة شمس تزامنت تماماً مع تغريدتها حول حظر النقاب في مصر.

حيث كتبت شمس تغريدة عبر حسابها في تطبيق “X “تويتر سابقاً”: “آسفة لتدخلي في الموضوع.. النقاب حرية شخصية يجب أن نحترمها”.

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شمس الكويتية
رأي شمس في حظر النقاب في مصر

وتابعت: “كما نرغب أن يكون لنا كامل الحرية فيما نلبس أيضاً نرغب للآخر بكامل حريته.. يرتدي ما يشاء سواء كان ارتداؤه للشيء نابعًا من اعتقاد ديني أو موروث عادات وتقاليد ولكم مني كل الحب”.

والدتي منقبة

وكشفت شمس خلال ردودها على المغردين أن والدتها منقبة، وقالت: “امي منقبة بكامل ارادتها وبكل حب”.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد أصدرت قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي.

وتضمن القرار الذي أثار جدلاً واسعاً “حظر ارتداء النقاب في المدارس”، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

المصدررصد ومتابعة وطن

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