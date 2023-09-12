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أول رحلة له منذ سنوات.. سجادة حمراء لاستقبال زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” في روسيا (فيديو)

أظهر لقطات متداولة زعيم كوريا الشمالية وهو يخرج من قطاره في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي وينزل على الدرج حيث تم وضع السجادة الحمراء لاستقباله

كتب خالد الأحمد
أول رحلة له منذ سنوات.. سجادة حمراء لاستقبال زعيم كوريا الشمالية
استقبال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في روسيا
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وطن- قالت وكالة الإعلام الروسية “إنترفاكس” اليوم الثلاثاء إن قطارا أقل الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ أون” وصل صباح اليوم إلى روسيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في أول رحلة خارجية منذ 4 سنوات.

وفيما أكد الكرملين الزيارة، توقعت مصادر أمريكية أن تتعلق هذه الزيارة بمفاوضات لتوريد الأسلحة للحرب في أوكرانيا.

وغادر قطار جونغ أون من بيونجيات. وتوقف عند محطة خاسان في بريمورسكي كراي بعد عبور الحدود. ثم وصل إلى أوسورييسك.

وتم حظر الطرق المؤدية إلى محطة السكك الحديدية بالمدينة.

على السجادة الحمراء

وقال موقع ura.news إن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون استقبل بسجادة حمراء لدى وصوله إلى روسيا.

ونشر الصحفي بافيل زاروبين لقطات لكيفية استقبال الزعيم الكوري الشمالي.

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وتظهر اللقطات الزعيم الكوري الشمالي وهو يخرج من قطاره في محطة خاسان في إقليم بريمورسكي. وينزل على الدرج حيث تم وضع السجادة الحمراء.

قاعدة فوستوشني الفضائية

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء 12 أيلول/سبتمبر، لكن لا توجد معلومات رسمية حول موعد ومكان محددين للاجتماع، وكذلك ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يعقد هذه الأيام في فلاديفوستوك.

وقال الكرملين إن الزعيمين الروسي والكوري الشمالي سيناقشان العلاقات الثنائية والشؤون الدولية، لكنه لم يحدد القضايا التي ستكون على جدول الأعمال.

ولفتت عدد من وسائل الإعلام إلى أن كيم جونغ أون يعتزم زيارة قاعدة فوستوشني الفضائية خلال زيارته.

وفي الوقت نفسه، أعلن فلاديمير بوتين أيضًا أنه ينوي زيارة قاعدة الفضاء، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيلتقي بكيم هناك.

وتم الإعلان عن هذا التاريخ من قبل قناة YTN التلفزيونية الكورية الجنوبية. وبحسب محاور القناة، فإن الزعيم الكوري الشمالي اتجه إلى الحدود بالقطار.

محادثات مع بوتين

ونقلت شبكة “بي بي سي” باللغة الروسية نقلاً عن وكالة إنترفاكس الروسية صباح الاثنين أنه من المتوقع أن يصل كيم جونغ أون إلى الشرق الأقصى.

وقال أحد محاوري الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي “قد يزور المنطقة في المستقبل القريب”.

وقال مصدر آخر: “لقد كنا نستعد لزيارة كيم جونغ أون منذ فترة طويلة”.

وفي وقت لاحق، أكد الكرملين رسميا زيارة كيم جونغ أون كما أعلنت وسائل الإعلام الغربية في وقت سابق عن هذه الزيارة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن كيم جونغ أون سيأتي إلى فلاديفوستوك لإجراء محادثات مع بوتين لمناقشة توريد قذائف المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات من كوريا الديمقراطية.

كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين
كيـم جونغ أون وفلاديمير بوتين

المجالات الحساسة

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن زعيمي البلدين سيتبادلان وجهات النظر حول التعاون وسيناقشان أيضًا “المجالات الحساسة”.

وقال نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي أندريه رودينكو إنه بإمكانهم مناقشة موضوع تحديث خط السكة الحديد من محطة خاسان (روسيا) إلى ميناء راجين (كوريا الديمقراطية).

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن كيم جونغ أون سيشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي (EEF)، الذي سيعقد في فلاديفوستوك في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر.

وتحظى زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا ومفاوضاته المقبلة مع الرئيس الروسي بمتابعة وثيقة من واشنطن وعلى مدى الأشهر الماضية،

وظهرت معلومات بانتظام في وسائل الإعلام الغربية تفيد بأن روسيا تشتري ذخيرة من كوريا الشمالية لاستخدامها مرة أخرى في صراع أوكرانيا.

المصدرتوتير، موقع ura.news، شبكة بي بي سي، رصد وتحرير وطن

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