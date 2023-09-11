الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس في المباراة الودية والتشكيلة

محمد صلاح سيشارك في مباراة مصر وتونس الودية على ملعب 30 يونيو

كتب فارس أبو شيحة
منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر
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وطن- يخوض منتخب مصر مباراة  ودية قوية، الثلاثاء، أمام شقيقه منتخب تونس، خلال فترة التوقف الدولي، على أرض ملعب ( 30 يونيو).

وستنطلق المباراة الودية بين منتخب مصر المستضيف لتلك المواجهة أمام تونس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة).

بينما بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس

فيما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين، عند الساعة السابعة مساءً.

وستبث وقائع المباراة الودية بين مصر وتونس، عبر شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، الناقلة لأحداث هذا اللقاء.

محمد صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر
محمد صلاح مع الجهاز الفني وأعضاء من الاتحاد المصري لكرة القدم

كما وستنقل مباراة مصر وتونس الودية، على قناة (On Time Sport 1 HD) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11862 (V)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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ومن المتوقع أن يعلق على المباراة الودية بين كلا المنتخبين، المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

تشكيلة منتخب مصر ضد تونس

وسيلعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة أمام نظيره منتخب تونس، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع منتخب مصر (الفراعنة): محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

منتخب مصر لكرة القدم
تدريبات نجوم منتخب مصر استعدادا للمباراة الودية أمام تونس

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، مروان عطية، محمود حمادة.

مركز الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تشكيلة منتخب تونس ضد مصر

وسيدخل المدرب التونسي جلال قادري، المباراة أمام منتخب مصر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

دفاع منتخب تونس (نسور قرطاج): عيسى عبدي، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، علي معلول.

التونسي معلول
علي معلول نجم الأهلي المصري

خط الوسط: حنبعل المجبري، عمر العيوني، إلياس سخيري، سيف الله لطيف.

مركز الهجوم: محمد علي بن رمضان ، يوسف المساكني.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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