الخميس, سبتمبر 7, 2023
الرئيسيةالهدهدمصر.. طالبة قتلت صديقتها وقطعت الجثة واحتفظت بها في الثلاجة!
الهدهد

مصر.. طالبة قتلت صديقتها وقطعت الجثة واحتفظت بها في الثلاجة!

الجريمة البشعة التي هزت مصر حدثت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر، حيث قتلت الطالبة آية هاني صديقتها فرح محمد

كتب خالد الأحمد
مصر.. طالبة قتلت صديقتها وقطعت الجثة واحتفظت بها في الثلاجة!
طالبة قتلت صديقتها
- Advertisement -

وطن- تكشفت تفاصيل جديدة بخصوص جريمة قتل مزدوجة بحق طالبة بالثانوية، على يد صديقتها وصاحب المنزل الذي تقيم فيه الأخيرة، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر، وهي الجريمة التي هزت المجتمع المصري الذي بات يعيش في دوامة من الحوادث الدامية بشكل يومي.

وفي التفاصيل التي نشرتها مواقع مصرية منها موقع (مصراوي) المعروف، تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا بالعثور على جثة فتاة بالعقد الثاني من عمرها وبها طعنة، ملقاة ومقطوعة القدم، في مصرف “سبرباي” بمركز طنطا وجرى استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

تفاصيل جريمة القتل المروعة

وأشار موقع “مصراوي” إلى أن القاتلة المدعوة “آية هاني” قامت بتقطيع جثة صديقتها بعد مرور يومين على قتلها ووضعتها في الثلاجة، حتى تتمكن من وضعها داخل شيكارة، وأخرجتها في شوال على مرأى من الجيران “مدعية أن اللحمة قد باظت في الفريزر حسب اعترافاتها”.

وبعد إلقاء القبض عليها اعترفت المتهمة أمام النيابة بقتل صديقتها “فرح” داخل شقة بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية في مصر ، وإلقاء جثتها في أحد المصارف بالقرية، كما أرشدت عن متهم ثان يدعى بيشوي وهو صديقها وصاحب المنزل الذي ارتكبت فيه الجريمة.

طعن وتقطيع وإحراق

وتبين من التحريات، أن الجثة لطالبة في الصف الثاني الثانوي تدعي فرح محمد، 18 عاماً، توفيت إثر طعنة علي يد صديقتها وتدعي “ايه هاني”، داخل شقة المتهم بعد شجار بينهم بسبب خلافات سابقة وتركتها لمدة 3 أيام، ثم قامت بقطع قدميها، وألقتها بالمصرف.

وفي التحقيقات أمام النيابة، أدلت المتهمة الأولى باعترافات تفصيلية، موضحة كيفية محاولتها التخلص من الجثة. إذ قالت إنها سكبت البنزين على الجثة التي كانت ملقاة على السرير، ثم “مسكت النار في السجادة وكانت هتولع فيا فخفت وطفيتها بسرعة قبل الحريق ما يكبر، وقفلت الشقة بعدها ومشيت وسبت جثة فرح داخل الشقة لمدة 3 أيام”.

- Advertisement -

وخلال هذه الفترة بدأت رائحة الجثة في الانتشار، فتلقت المتهمة اتصالًا من المتهم الثاني “بيشوي” صاحب المنزل (جاري التحقيق معه). “قال لي الجيران بيشتكوا من الريحة تعالي اتخلصي من المصيبة دي يا إما هبلغ عنك فرحت له وكنت منهارة ومش عارفة أتصرف.. أنا مكنتش عاوزة أقتلها، أنا كنت بدافع عن نفسي”.

الإعدام عقوبة متوقعة في انتظارها

ولفتت إلى أنها اصطحبت الجثة وركبت “توك توك“، أوصلها إلى مصرف سبرباي في شوال بعد تقطيعها حيث ألقت الجثمان، ثم عادت إلى المنزل لتتخلص من آثار جريمتها.

ومن المتوقع أن تواجه قاتلة صديقتها عقوبة الإعدام ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات المصري أنه “يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

المصدرمصراوي ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

مريم حسين تتجاوز الوقاحة بصور تماثيل نسائية عارية تماماً في أوضاع جنسية صريحة! (شاهد)

حياتنا

عبد الباسط حمودة يهين محمد عبده وطلال مداح بسبب ما فعله محمد الحلو.. شاهد

الهدهد

جريمة هزت تركيا.. اقتحم القاعة وأمطر العريس بالرصاص والسبب صادم!

الهدهد

مصر.. آخر ما قاله أمير منير قبل اعتقاله بسبب جدل “عمرة البدل”

الهدهد

مصر: حفيد يقتل جده لتخلو له زوجته بعد علاقة آثمة جمعتهما بالسر.. تفاصيل صادمة!

الهدهد

فيديو لأحمد زويل يحرج السيسي بعد تحميل الشعب مسؤولية “الفشل الاقتصادي”

الهدهد

جزائري حاول ذبح صديقته السويدية بالسكين.. نجت بمعجزة بعد وصلة رعب (فيديو)

الهدهد

أحمد الطنطاوي يتحدى السيسي بصورة مفاجئة لمؤيديه في “كل المحافظات المصرية” (شاهد)

الهدهد

تيك توكر بريطانية تروي مأساتها في مصر وهكذا تحولت زيارتها لأسوأ تجربة سفر في حياتها (شاهد)

حياتنا

فستان ملكة جمال مصر المحجبة يثير الجدل.. هكذا بررت فضيحة البطانة على طريقة رانيا يوسف!

الهدهد

أول تعليق من أمير منير بعد جدل “عمرة البدل”.. ما القصة؟ (فيديو)

الهدهد

حافظ المرازي يتهكم على رئيس الحكومة المصرية بسبب “ابتسامة في مشهد حزين”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الجزائر.. هكذا أحرج “سفاح العشرية السوداء” السعودية وكواليس زيارة سرية مزعومة

مغربية تلوح بعلم إسرائيل في شوارع المغرب وتستفز الجزائريين بما فعلته

رغم بلوغها 53 عاما.. جمال لافت للملكة رانيا في إطلالة صيفية جديدة

“السر الغامض”.. حارث الشريقي يفجر مفاجأة عن سبب توقيفه في اليمن (فيديو)

“عارٍ ويحمل مسدساً” .. إحدى فضائح نجل بايدن قد تسجنه 10 سنوات! (تفاصيل)

منى فاروق تمارس حركات غير بريئة مع شقيقها بفيديو مثير للجدل! (شاهد)

موعد مباراة مصر و إثيوبيا القادمة والتشكيلة في تصفيات أمم أفريقيا 2024

آمال رمزي تفجر مفاجأة عن أشهر قضية دعارة للفنانات.. زعيم عربي شهير متورط!

الأجهزة المنزلية تتجسس عليك.. هكذا تلتقط أجهزة التلفاز والغسالات بياناتك وترسلها لجوجل وتيك توك!

صورة مسربة وصادمة لـ محمد السادس تكشف الكثير.. أين التقطت؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

صورة مسربة وصادمة لـ محمد السادس تكشف الكثير.. أين التقطت؟ (شاهد)

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

الملك فيصل يهدد الأمير فهد بتجريده من مناصبه بعد فضيحته في فرنسا وكيسنجر يتدخل!‎

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC