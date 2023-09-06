فيديو صادم يهزم السعودية.. فتاة تتعرى وسط الشباب من فرط حماستها

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وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق مشهدا جديدا من مشاهد الانحلال في المملكة العربية السعودية، التي أصبحت بارزة منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ضمن خطة انحلال يعتبر ذراعها هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

مقطع الفيديو المتداول أظهر فتاة خلعت ملابسها وتعرت وسط حشود شبابية، توزّعت نظراتهم عليها بذهول شديد.

وكانت الفتاة تؤدي أحد ألعاب الفيديو، ويبدو أنها شعرت بحماسة شديدة لدرجة أنها خلعت ملابسها، ووقفت وسط الشباب بملابسها الداخلية، في مشهد أثار امتعاضا في المملكة.

أثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين الناشطين، وتنوعت تعليقاتهم بين تعبير عن الغضب من هذه السلوكيات الموجودة في المملكة، وبين الدفاع عنها.

ففيما كتب “أمجد”: “الله يهديهم”، غردت “أمل” بتعليق صادم: “بناتنا وأبنائنا متعلمين أحسن تعليم بالعالم أما وقت التسلية والفسحة مسموح لهم يعملو أي شيء يسعدهم ويرقصوا ويغنوا وننتظر متى تفتح جميع أسماء البارات العالمية عشان ما يضطرو يسافروا لها ونحن فخورين جداً بكل ما يفعلون وسعداء انهم يعبروا عن سعادتهم ببلدهم”.

فيما قال أحمد”: “حسبي الله ونعم وكمان قدام الرجال ما تخاف الله”، بينما سخر “محمد”: يرفعون راية التوحيد .. عباد إبليس”.

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وغرد ناشط: “الحكومة نفسها مسؤولة عن فجور وفجور الشباب العربي لأن الحكومة جنت الكثير من المال لكنها لم تفتح أفضل المؤسسات التعليمية ولم تنشئ مصانع تصنيع. في هذه الحالة ، فهم يعتمدون كليًا على الغرب. لهذا السبب أصبح الشباب العربي اليوم أكثر تعلقًا بالحضارة الغربية لأنهم تعلموا في الغرب”.

بينما تفاعل “يونس” قائلا: “أصبحت أرض الفسق والفجور بعد أن كانت أرض الحرمين”.

الانحلال يغزو السعودية

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.