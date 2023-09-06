الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
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تعليق ناري من جاسم النبهان على اعتزام السلطات الكويتية منع مكالمات الواتساب

الخطوة الكويتية تأتي ضمن إجراءات وقائية على غرار ما اتخذته دول خليجية مثل السعودية والإمارات وعدد آخر من الدول العربية

كتب خالد السعدي
تعليق ناري من جاسم النبهان على اعتزام السلطات الكويتية منع مكالمات الواتساب
منع مكالمات الواتساب في الكويت
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وطن- دخل الفنان الكويتي جاسم النبهان، على خط الجدل المثار بشأن اعتزام هيئة الاتصالات في البلاد، منع اتصالات الواتساب لصعوبة اختراقها كي تتمكن من التنصت على المكالمات في التطبيقات الأخرى.

وقال الكويتي في مقابلة مصورة مع صحيفة “المجلس“، إنّ السلطات قد قد تمنع مكالمات الواتساب لإجبار المواطنين على استخدام تطبيقات أخرى.

وأضاف: “لماذا هذه الخطوة؟.. نحن عشنا حياتنا بمساحة من الحرية.. هذه المساحة نحافظ نحن عليها من خلال الرقابة الذاتية”، مبديا تخوفا على المجتمع وأبنائه.

حظر مكالمات الواتساب في الكويت

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن اعتزام السلطات الكويتية، حجب مكالمات الواتساب وذلك في إطار ما سميت إجراءات وقائية على غرار ما اتخذته دول خليجية مثل السعودية والإمارات وعدد آخر من الدول العربية.

وتواجه عملية الحجب صعوبات عدة بسبب كثرة التطبيقات، والتى تقدم خدمات للمكالمات والمراسلات مثل فايبر وتانغو بشكل مجانى.

وتحدثت تقارير، عن أن الكويت تستعين بالتجارب الخليجية المماثلة فى التعامل مع هذه التطبيقات، خصوصاً فى السعودية التى سبق لها منذ فترة طويلة أن حجبت إمكانية استخدام تطبيق فايبر فى المملكة، كما لم تفسح المجال هي والإمارات ودول أخرى فى إمكانية استخدام مكالمات الواتساب.

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تحذير النائبة جنان بوشهري

من جانبها، حذرت النائبة جنان بوشهري النائبة في البرلمان الكويتي، قد حذرت من إقدام هيئة الاتصالات في البلاد، على منع اتصالات الواتساب، وذلك لصعوبة اختراقها كي تتمكن من التنصت على المكالمات في التطبيقات الأخرى.

وقالت إن الهيئة طرحت مناقصة تعتزم طرحها لـ”تطوير بوابة الكويت الدولية”، تتضمن طرح مثال بتطبيق واتساب، حيث تعمل على منع الاتصالات عبر هذا التطبيق مع استمرار المحادثات النصية.

جنان محسن بوشهري watanserb.com
جنان محسن بوشهري

وأضافت أن الهيئة تتجه إلى منع اتصالات الواتساب مستقبلا لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه، موضحة أن الهيئة تريد إجبار المواطنين على استخدام وسائل اتصال يمكن مراقبتها والتنصت عليها

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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