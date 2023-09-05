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“دولة بوليسية جديدة”.. الكويت تتجه لحظر مكالمات الواتساب لتسهيل التنصت على المواطنين (فيديو)

النائبان مرزوق الغانم وجنان بوشهري فتح ملفا يتعلق بالحريات وذلك بخصوص المناقصة التي تعتزم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات طرحها لتطوير بوابة الكويت الدولية

كتب خالد السعدي
الكويت تتجه لحظر مكالمات الواتساب لتسهيل التنصت على المواطنين
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وطن- كشفت جنان بوشهري النائبة في البرلمان الكويتي، عن أن هيئة الاتصالات في البلاد، تتجه لمنع اتصالات الواتساب لصعوبة اختراقها كي تتمكن من التنصت على المكالمات في التطبيقات الأخرى.

وقالت بوشهري في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، إن الهيئة طرحت مناقصة تعتزم طرحها لـ”تطوير بوابة الكويت الدولية”، تتضمن طرح مثال بتطبيق واتساب، حيث تعمل على منع الاتصالات عبر هذا التطبيق مع استمرار المحادثات النصية.

وأضافت أن الهيئة تتجه إلى منع اتصالات الواتساب مستقبلا لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه، موضحة أن الهيئة تريد إجبار المواطنين على استخدام وسائل اتصال يمكن مراقبتها والتنصت عليها

انتهاك للدستور

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام محلية عن النائبة قولها: “نعيش اليوم حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعدٍ على حريات المواطنين”.

وأضافت: “يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه وحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، فهذه معتقدات خاطئة”.

وأشارت إلى أن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بوابة الكويت الدولية، تتعلق تحديدا بفرض رقابة على الإنترنت في البلاد.

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وكشفت أن ما ورد في الصفحة 42 من الكراسة، ومتطلبات الهيئة الواردة في هذه الكراسة من تقنية الـDBI في الصفحة 47، يُبيّن أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها.

فتح ملف الحريات

وكان البرلمان الكويتي قد نجح في التصدي لمشروع قانون تنظيم الإعلام، بعدما سربت مسودته متضمنة قيودا غير مسبوقة على الصحف ووسائل الإعلام.

في حين فتح النائبان مرزوق الغانم وجنان بوشهري، ملفا جديدا للحريات، يتعلق بالمناقصة التي تعتزم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات طرحها لـتطوير بوابة الكويت الدولية.

وقال الغانم إن مناقصة بوابة الكويت الدولية التي تفرض رقابة على الإنترنت وخصوصيات المواطنين والتجسس عليهم بصورة مخالفة للدستور.

وتساءل مخاطبا رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف: “هل هي ضمن برنامجكم لتصحيح المسار؟ أو خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية؟”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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