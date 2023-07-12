قدّم طلبين جديدين.. تعليق مرزوق الغانم على طباعة 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية

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وطن- وجّه النائب مرزوق الغانم عضو مجلس الأمة الكويتي، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، على بادرة طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف، مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد، في أعقاب جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم وهي الواقعة التي هزّت العالمين العربي والإسلامي.

وقال الغانم خلال جلسة برلمانية، إنه يشكر رئيس الوزراء وحكومته وخصّ منها وزير الخارجية، على التفاعل الإيجابي السريع نسبيا مقارنة ببقية الدول، عقب واقعة إحراق نسخة من القرآن الكريم.

وأضاف أنّ هذا الأمر يجب أن يُسجل للحكومة وأن تعطى حقها في هذا الصدد، لا سيما مع ضرورة التأكيد على الانخراط في أفعال جدية وليس مجرد تسجيل مواقف.

ودعا مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي أن يخاطب رئيس البرلمان السويدي لإبداء الاستنكار إزاء واقعة حرق المصحف الشريف، وأن يخرج بيان من المجلس ليصل إلى من يجب أن يصل إليه.

وأشار إلى أن النواب في الشُعَب البرلمانية، يجب أن يكون لهم تحرك مع الدول الإسلامية لسن تشريعات في الدول الغربية، تحافظ على قدسية القرآن الكريم، أسوة باحترام المسلمين للكتب السماوية والديانات الأخرى.

ولفت مرزوق الغانم، إلى أنّ مثل هذه الخطوات هي بمثابة تحركات فعلية تُترجم على أرض الواقع، كما أنه يمكن تطبيقها بسهولة ويسر، لافتا إلى أنه تم تطبيقها في وقت سابق.

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ونوه بأن الجانب السويدي يتذرع بأن ما حدث حالة فردية، ومن ثم يجب العمل على سن تشريعات تمنع حدوث ما يسمونها حالات فردية مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ هذه القضية يجب أن توحد الأعضاء جميعها.

فيديو/ النائب مرزوق الغانم يشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على بادرة طباعة 100 ألف مصحف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد. pic.twitter.com/HbyGGu1hsy — المجلس (@Almajlliss) July 11, 2023

طباعة 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية

وكانت الكويت، قد قررت طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف، مترجمة إلى اللغة السويدية وتوزيعها بالسويد، وذلك ردا على حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا“، بأن رئيس مجلس الوزراء كلّف هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم، بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية، لتوزيعها في السويد.

ووفق الوكالة الكويتية، فإن الهدف يتمثل في تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعا في جو تسوده المحبة والتسامح والسلام وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني.

في سياق متصل، أوضح مركز التواصل الحكومي في الكويت، أن الخطوة ستتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتوزيع نسخ المصحف الشريف في السويد.

في حين أعلنت الهيئة العامة للقرآن والسنة، بدء طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية، تنفيذا للقرار الحكومي الكويتي.