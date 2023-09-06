أحمد سعد ينشر فيديو غير متوقع لطليقته ويهاجم الجمهور.. “أعمل زي ما أنا عاوز”

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وطن– هاجم الفنان المصري أحمد سعد، الجمهور المصري والعربي، بسبب تعليقاتهم على قضية طلاقه من مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وظهر أحمد سعد بفيديو متداول، رصدته “وطن”، وهو غاضب في سيارته ويقول: “شعب مصر العظيم، والإخوة في الدول العربية.. نفسي أسألكم سؤال”.

وتابع: “إنتوا بتكلموني في التلفون ليه؟ محدش يكلمني ويتدخل بحياتي الشخصية.. أطلق وأتجوز زي ما أنا عاوز”.

فيديو علياء

وبعد أن هاجم الجمهور، حاول أحمد سعد أن يسترضي طليقته علياء بسيوني بنشر فيديو لها من كواليس حفلاته.

وتظهر علياء بالفيديو الذي نشره والد ابنتيها عبر حسابه على انستجرام، وهي تتفاعل مع أغانيه.

وعلق أحمد سعد على الفيديو: “بالجمهور تحلو الدنيا”.

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محاولات للصلح

وذكرت صدى البلد، نقلاً عن مصدر مقرب، أن الفيديو محاولة من سعد للصلح والعودة إلى طليقته.

وأكد ذات المصدر أن هناك تدخلا من مصادر مقربة من الطرفين لحل الأزمة بينهما.