معاذ ابن هند القحطاني في ظهور فاضح مع حبيبته.. لا ترتدي حمالات صدر (فيديو)

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وطن– أثار المشهور السعودي معاذ القحطاني، نجل المشهورة المثيرة للجدل، هند القحطاني غضباً واسعاً بعد ظهور فاضح لحبيبته برفقته.

ونشر معاذ القحطاني مقطع فيديو يجمعه بحبيبته الأمريكية، التي كانت ترتدي توب أبيض أوف شولدر، مع بنطال أبيض واسع.

مشهد فاضح

وكان ابن هند القحطاني يداعب حبيبته كايلي ويمازحها ويهددها بأن يلكمها، قبل أن يعايدها بمناسبة عيد ميلادها.

لكن ما لفت أنظار المتابعين، هو أن حبيبة معاذ القحطاني لم تكن ترتدي حمالات صدر، وبدا كل شيء واضحاً في الفيديو.

وبدأت الانتقادات والهجوم على معاذ، فجاء في التعليقات: “الحين هي ليش ما تلبس حمالة”.

قيم ومفاهيم والدته

وكتب آخر: “لاحول ولاقوة الا بالله العظيم اذا كانت زوجته فقد غيرته وان لم تكن زوجته فقد الحياء.. وكسب غضب رب السماء في الجلوس مع امراه لاتحل له”.

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وألقى متابع باللوم على والدته قائلا: “قيم ومفاهيم هند القحطاني ترسخ ان كل شاب لابد ان تكون له صديقه”.

وأشار آخر إلى فرق السن بينهما: “عمره ٢١ و عمرها ١٤ يعني ممكن بأي لحظه تلبسه قضيه ما بيقدر يطلع منها و حياتهم راح تقلب جحيم”.

ونصحه آخر ساخراً: “ياعمي روح اشتري لحبيبتك حمالات صدر فضحتونا”.