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الهدهد

اقتحام مخيم جنين.. اعتداء إسرائيلي خاطف واعتقال مقاومين والكتائب تتصدى ببسالة (شاهد)

كتب خالد السعدي
اشتباكات مخيم جنين
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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وطن – اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين دخل المخيم، في هجوم هو الأول من نوعه منذ يوليو الماضي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن جيش الاحتلال دفع بالعشرات من آلياته العسكرية، كما نشر قناصته على أسطح المنازل في المخيم.

وأفاد مدير مستشفى جنين، بإصابة خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الاحتلال اعتقل عددا ممن وصفهم بـ”المطلوبين” في جنين، وأصيب بعضهم جراء المواجهة، مع مواصلة عمليات البحث عن أسلحة ووسائل قتالية في المنطقة، وفق المزاعم العبرية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة له في جنين، خلال عملية الاقتحام.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن أن وحدة المستعربين “دوفدوفان”، ووحدة الكوماندوز التابعة للواء “غولاني” بالإضافة إلى قوات “حرس الحدود”، يشاركون في اقتاحم مخيم جنين.

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اعتقال مقاومين

واعتقلت قوات الاحتلال، اثنين من المقاومين قيل إنهما يتبعان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس،.

بدورها، نقلت قناة الجزيرة عن كتائب القسام، قولها إن الاحتلال فشل في تحقيق هدفه من اقتحام المخيم، موضحة أن مجاهديها كشفوا القوة الخاصة واشتبكوا معها وأفشلوا هدفها الرئيسي.

وبدأت قوات الاحتلال في الانسحاب من مخيم جنين بعد إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

المقاومة تعلن التصدي لهجوم قوات الاحتلال

في سياق متصل، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها اكتشفت قوة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم جنين، وإنها تتصدى لها.

بدورها، أوضحت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أنها اكتشفت قوة إسرائيلية خاصة على أطراف جنين واستهدفتها بالرصاص.

وأفادت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، بأنها تواصل استهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والعبوات المتفجرة.

أما كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح، فقد أكّدت استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والعبوات الناسفة.

ولم يُحدد جيش الاحتلال أهدافه من هذه العملية الخاطفة، لكن الكثير من المحللين تحدثوا عن أن قوات الاحتلال تجري مداهمات للبحث عن مشتبه بهم في تنفيذ هجوم حوارة قبل ثلاثة أسابيع الذي أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين.

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