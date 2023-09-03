الأحد, سبتمبر 3, 2023
الرئيسيةالهدهدلماذا خصصت البحرين حرس شرف من الأجانب لاستقبال إيلي كوهين؟ (فيديو)
الهدهد

لماذا خصصت البحرين حرس شرف من الأجانب لاستقبال إيلي كوهين؟ (فيديو)

من المقرر أن يلتقي وزير خارجية إسرائيل بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، ويفتتح رسميًا أيضا سفارة إسرائيل في المنامة

كتب خالد الأحمد
إيلي كوهين في البحرين
استقبال إيلي كوهين في البحرين
- Advertisement -

وطن – في رحلة غير مباشرة وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، إلى دولة البحرين في زيارة رسمية، من المقرر أن يلتقي فيها الملك حمد بن عيسى، ويفتتح سفارة إسرائيل في المنامة.

وقالت هيئة البث الرسمية “كان”، إن كوهين سيلتقي في المنامة مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني ومسؤولين آخرين.

ومن المقرر أن يلتقي “كوهين”، بملك البحرين حمد آل خليفة ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، يوم الاثنين، بالإضافة إلى وزراء على المستوى الأدنى. وسيزور أيضًا قاعدة الأسطول الخامس للولايات المتحدة في البحرين، ويفتتح رسميًا سفارة إسرائيل في المنامة.

وزير خارجية إسرائيل في البحرين

وتم تداول مقاطع مصورة وثقت لحظة وصول إيلي كوهين، إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وستكون رحلة كوهين إلى المنامة هي الأولى التي يقوم بها مسؤول في الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، وبعد العاصفة الديبلوماسية التي أثيرت مع ليبيا، الأسبوع الماضي، بعد أن كشف مكتب ايلي كوهين من جانب واحد عن تفاصيل اجتماع سري عقده مع وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش في إيطاليا، وهي العاصفة التي أدت إلى إقالة الوزيرة الليبية من منصبها.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية كان من المقرر أصلا أن تتم الزيارة في يوليو/تموز، ولكن تم تأجيلها بعد زيارة قام بها وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إلى مجمع المسجد الأقصى المضطرب في القدس الشرقية المحتلة والتي أثارت غضبا في العالمين العربي والإسلامي.

- Advertisement -

ووقتها، بررت البحرين تأجيل زيارة كوهين بأن ملك البلاد سيكون في الخارج، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السبب الحقيقي للتأجيل هو اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى أواخر يوليو.

إيلي كوهين في البحرين
وصول إيلي كوهين إلى البحرين في زيارة رسمية

هذا ولفت نشطاء بحرينيين في تعليقاتهم على فيديو وصول إيلي كوهين للمنامة، إلى أنه تم اختيار حرس الشرف من الأجانب لاستقبال وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي.

وبهذا يكون كوهين أول مسؤول إسرائيلي كبير يزور علانية حلفاء إسرائيل في اتفاقات أبراهام منذ وصول حكومة نتنياهو إلى السلطة أواخر العام الماضي.

وكانت البحرين من بين أربع دول عربية وقعت اتفاقيات برعاية الولايات المتحدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020. وكانت الدول الأخرى هي الإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان.

المصدرتويتر + الأناضول - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

ضابط عراقي يمنع عبور بحرينيين إلا بعد “اللطم”.. فيديو فجر قنبلة غضب

الهدهد

بحرينية تعمل بالسلك العسكري تقتل زوجها سالم المسيفر بطريقة بشعة

الهدهد

الرئيس البرازيلي السابق وزوجته يخضعان للتحقيق مجدداً بسبب هدايا ابن سلمان وملك البحرين

الهدهد

حمد بن عيسى مُرتبك وأمريكا قلقة.. مئات السجناء ينظمون أكبر إضراب عن الطعام في البحرين

حياتنا

ميان بنت شهاب بن طارق تتصدر غلاف مجلة “فوغ”.. هذا ما ارتدته وعبرت عن فخرها به (شاهد)

الهدهد

رسالة حسن نصر الله لـ”الدول الغازية” بسبب معاناة سجناء البحرين (شاهد)

الهدهد

نجلاء المنقوش في أزمة بعد تسريب تفاصيل لقاء سري جمعها بوزير خارجية إسرائيل

الهدهد

البحرين.. مافعله مريض بسيارة إسعاف في أحد المشافي أشبه بأفلام هوليوود (شاهد)

الهدهد

500 معتقل بحريني يخوضون إضرابا عن الطعام.. تعرف على مطالبهم

الهدهد

اختفاء مصري في البحرين بعد مواجهته خطر الترحيل ومصير مفزع يطارده

الهدهد

معتقل بحريني طالبت 12 منظمة حقوقية إدارة بايدن بالتدخل لإطلاق سراحه.. من هو؟

الهدهد

فضيحة انبطاح حمد بن عيسى على نهج والده.. الفيديو المحظور في البحرين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حقيقة “المقطع المتداول” الذي قلب سلطنة عمان وتصدر التريند

تحرش على الهواء.. بايدن لم يتمالك نفسه ويمسك بصدر فتاة بعد تقبيلها

جورجينا رزق .. من يتخيّل أن هذه هي ملكة جمال لبنان والكون بعمر 70 عاماً! (شاهد)

صحيفة تابعة للإمارات تحرض ضد تبون وتروج لـ”مخطط الفوضى” في الجزائر

فيديو مروع من الأردن.. لص يسحل فتاة وكاد يسحقها تحت عجلات سيارتها

هل قصد إهانة المغرب؟.. تعليق غريب من لامين يامال يستفز المغاربة

كيف نجحت السعودية في شراء “تيران وصنافير” وعجزت عن شراء محمد صلاح!

هل تُغضب تصريحات أبو تريكة عن العرض السعودي لصلاح ابن سلمان؟ (فيديو)

بالمايوه .. فاليري أبو شقرا تكشف أنها حامل بصورةٍ جريئة (شاهد)

صحيفة تكشف أسرارا عن الأميرة مريم غازي في ذكرى زواجها من ابن عم ملك الأردن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

ثروة محمد الفايد .. كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم!

الأمير سلطان للسفير الأمريكي اكينز عام (١٩٧٤) احتفظ بهذا السر: الأمير فهد ملكنا القادم!.‎

استقالة نتنياهو وتخفيف محاكمته الجنائية مقابل التطبيع مع السعودية.. ما حقيقة هذه الصفقة؟

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC