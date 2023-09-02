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معلومات جديدة توثق تفاصيل مقتل سائحين مغربيين بنيران الأمن الجزائري

العلاقات بين المغرب والجزائر فاترة منذ عدة عقود، مع وجود خلافات طويلة الأمد حول منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها

كتب خالد السعدي
معلومات جديدة توثق تفاصيل مقتل سائحين مغربيين بنيران الأمن الجزائري
بلال كيسي الناجي من اطلاق النار
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وطن- قُتل سائحان مغربيان يحملان أيضا الجنسية الفرنسية، بالرصاص بعد أن دخلا المياه الجزائرية بدراجتين مائيتين، بحسب تقارير في وسائل الإعلام المغربية.

وقال شاهد عيان لموقع “Le360“، إن المواطنين بلال كيسي وعبد العالي مرشور كانا يقضيان عطلة في منتجع شاطئي في مدينة السعيدية شمال شرق المغرب، واتخذا منعطفا خاطئا عبر الحدود البحرية، وقُتلوا بالرصاص بعد ذلك بوقت قصير.

ونجا فرنسيان مغربيان آخران، محمد شقيق بلال وإسماعيل سنابي، من الحادث، وقال محمد إن إطلاق النار جاء من خفر السواحل الجزائريين.

وأضاف: “في حوالي الساعة 5.30 مساءً ضللنا طريقنا.. كان الوقود ينفد منا من أجل الزلاجات النفاثة وكنا ننجرف.. وفي الظلام وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية”.

وأشار إلى أن دورية لخفر السواحل الجزائرية اقتربت منهم وتبادلت الكلمات مع بلال، الذي لوح بعد ذلك إلى محمد، مشيراً إلى الغرب، وقال محمد: “لقد أخبرني بالاتجاه الذي يجب أن أسلكه للعودة إلى السعيدية“.

لكن بعد لحظات، انهمر الرصاص على المجموعة، مما أدى إلى إصابة بلال ومرشور بجروح قاتلة، وقال محمد: “لقد رأوا أننا غير مسلحين، وتحدث معهم أخي الصغير لكنهم أطلقوا النار”.

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وأضاف أنه استخدم كل قوته للسباحة حتى الشاطئ المغربي، حيث استقبلته دورية الدرك الوطني.

اعتقال ناجٍ من الحادث

وقال مصدر للموقع نفسه، إن سنابي، الذي نجا أيضا من الحادث، اعتقل من قبل السلطات الجزائرية ووُضِع رهن الحبس الاحتياطي في بورساي بولاية تلمسان شمال غرب الجزائر.

وانتشر عبر تطبيق “تيك توك” مقطع فيديو لصياد وهو يعثر على جثة أحد الضحيتين، مما أثار ردود فعل غاضبة من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفض متحدث باسم الحكومة المغربية التعليق على الحادث، مشيرًا إلى أن الأمر “أمر يخص القضاء”.

فتور العلاقات المغربية الجزائرية

كانت العلاقات بين المغرب والجزائر فاترة منذ عدة عقود، مع وجود خلافات طويلة الأمد حول منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتوتر الأخير بشأن الكشف عن احتمال تجسس المغرب على هواتف مسؤولين جزائريين.

التوتر بين المغرب والجزائر
التوتر بين المغرب والجزائر
المصدرموقع "Le360 ، وطن

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