هل يسعى ولي العهد لتخليد نفسه؟.. محمد بن سلمان ينفق مليار دولار سنوياً لأبحاث إطالة العمر!

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وطن- كشفت صحيفة “وول ستريت جرونال” في تقرير جديد لها أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخصص أكثر من مليار دولار سنويًا تحت مظلة مؤسسة “هيفوليوشن” لتطوير علاجات جديدة للشيخوخة.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الزيادة الكبيرة في التمويل العالمي المتاح للأبحاث المتعلقة ببيولوجيا قد يؤدي إلى إطالة العمر، والتي تأتي الآن بشكل رئيسي من المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة.

ووضحت لصحيفة أن احتمال حدوث زيادة هائلة في التمويل في هذا المجال، الذي تتضاءل ميزانياته مقارنة بالأبحاث المتعلقة بأمراض مثل السرطان، يثير ضجة بين العلماء الذين يدرسون الشيخوخة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة السعودية الدكتور محمود خان قوله أن الكثير من أموال المنح الأولية من المرجح أن ينتهي بها الأمر في الجامعات والشركات الناشئة في الولايات المتحدة، حيث يحاول العلماء تطوير علاجات تبطئ أو تمنع أو حتى توقف عملية الشيخوخة لدى البشر.

من جانبه، قال مارتن بورش جنسن كبير المسؤولين العلميين في شركة جورديان للتكنولوجيا الحيوية في سان فرانسيسكو إن: “المال السعودي سيخلق وضعًا تمويليًا مثاليا لاستكمال الأبحاث في هذا المجال الدقيق”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرياض تقود أدوار مهيمنة في مجالات الرياضة العالمية والسيارات الكهربائية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وقد يكون الهدف التالي للمملكة هو الأكثر طموحًا حتى الآن إطالة عمر الإنسان كشاب وتأخير الشيخوخة.

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وقالت إن خطط المملكة لتخصيص أكثر من مليار دولار سنويًا للجهود العالمية الرامية إلى إطالة العمر تثير الترقب والتردد بشأن سياسات البلاد.

مليار دولار سنويا

وقال الدكتور محمود خان الطبيب المتخصص في الغدد الصماء في وقت سابق، إن المؤسسة التي يرأسها مخول بإنفاق ما يصل إلى مليار دولار سنويًا إلى أجل غير مسمى، وسيكون قادرًا على الحصول على حصص مالية في شركات التكنولوجيا الحيوية.

ولفت إلى أنه وبالمقارنة، فإن قسم المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة ، الذي يدعم الأبحاث الأساسية حول بيولوجيا الشيخوخة، ينفق نحو 325 مليون دولار سنويا.

ولم تعلن مؤسسة هيفوليوشن عن المشاريع التي ستدعمها، لكن الأشخاص المطلعين على المجموعة يقولون إنها نظرت في تمويل جائزة X بقيمة 100 مليون دولار لتكنولوجيا عكس الشيخوخة وتوصلت إلى اتفاق مبدئي لتمويل اختبار عقار الميتفورمين لمرض السكري على عدة آلاف من كبار السن.

الهدف من الفكرة

يشار إلى أن الفكرة الشائعة بين بعض علماء طول العمر هي أنه إذا تمكنت من إبطاء عملية شيخوخة الجسم، فيمكنك تأخير ظهور أمراض متعددة وتمديد سنوات الصحة التي يستطيع الناس الاستمتاع بها مع تقدمهم في السن.

وفي هذا السياق، قال “خان”:” إن الصندوق سيقدم منحًا للبحث العلمي الأساسي حول أسباب الشيخوخة، تمامًا كما فعل آخرون، لكنه يخطط أيضًا للمضي قدمًا من خلال دعم دراسات الأدوية، بما في ذلك تجارب العلاجات التي انتهت صلاحية براءة اختراعها أو لم يتم الحصول عليها مطلقًا ثم تسويقها.”

الشيخوخة تهدد مستقبل السعودية

وترى بعض الآراء، أن الدافع وراء الحكومة السعودية جزئياً هو الاعتقاد بأن أمراض الشيخوخة تشكل تهديداً محدداً لمستقبل ذلك البلد.

ووفقا لهذه الآراء، هناك أدلة على أن الأشخاص الذين يعيشون في دول الخليج “يتقدمون في العمر من الناحية البيولوجية بشكل أسرع مما هم عليه من الناحية الزمنية”.

وتعاني السعودية من أمراض الثراء الناجمة عن الأنظمة الغذائية الغنية وقلة ممارسة الرياضة، وأنه على الرغم من أن سكان المملكة العربية السعودية من الشباب نسبيًا، حيث يبلغ متوسط العمر حوالي 31 عامًا ، إلا أنها تشهد معدلات متزايدة من السمنة ومرض السكري.

وفي دراسة أجريت عام 2019 في المجلة الطبية السعودية، قال مسؤولو الصحة العامة السعوديين إن ازدهار البلاد أدى إلى “حاجة ملحة لوضع برامج الوقاية والسيطرة”.

تأسيس مؤسسة هيفوليوشن وهدفها

وتم تأسيس مؤسسة هيفوليوشن بأمر ملكي في ديسمبر/كانون الأول 2018، برئاسة ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان، حيث شملت أسماء أعضاء مجلس الإدارة يفغيني ليبيديف، وهو رجل أعمال روسي بريطاني، و الملياردير الأمريكي رون بيركل؛ وأندرو ليفيريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة داو كيميكال.

يشير توقيت المرسوم الملكي إلى أن المشروع قد يكون يهدف جزئيًا إلى تلميع سمعة المملكة العربية السعودية وابن سلمان، التي تراجعت في أكتوبر 2018 بسبب اغتيال الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال قالت الولايات المتحدة إنها تصرفت بناءً على أوامر محمد بن سلمان .