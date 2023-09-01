الجمعة, سبتمبر 1, 2023
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قبلة هيرموسو.. تصريحات صادمة لعم رئيس الاتحاد الإسباني تفضح موقفه من النساء

روبياليس يصر على أن القبلة جاءت بالتراضي، إلا أن اللاعبة قالت إنها شعرت "بالضعف" جراء ذلك التصرف

كتب خالد السعدي
قبلة هيرموسو.. تصريحات صادمة لعم رئيس الاتحاد الإسباني تفضح موقفه من النساء
عم رئيس الاتحاد الإسباني تفضح موقفه من النساء
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وطن- لا تزال القبلة التي طبعها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، على شفتي جينيفر هيرموسو، خلال تتويج سيدات إسبانيا بلقب كأس العالم، تفرض نفسها على واجهة الأحداث الرياضية هناك، وسط تطورات متسارعة.
وفي تطورات صادمة لهذه القضية، دخل خوان روبياليس عم رئيس الاتحاد الإسباني على خط الأزمة، وأدلى بتصريحات نارية عن ابن أخيه الذي بات مستقبله الرياضي على المحك بشكل كبير.
وقال خوان روبياليس في حديث لصحيفة “الكونفنسيال” الإسبانية، إن روبياليس مهووس بالنساء والسلطة، وأضاف أن هذا الصبي – في إشارة إلى ابن أخيه – يحتاج إلى برنامج لإعادة التربية الاجتماعية وإعادة تأهيل علاقته مع النساء.
روبياليس مهووس بالنساء والسلطة
روبياليس مهووس بالنساء والسلطة
وأضاف: “لقد مات بسبب كبريائه وغطرسته، والآن ليس لديه أدنى كرامة للخروج من هذه الغيبوبة بطريقة مشرفة. ما يفعله يجعل الوضع أسوأ كل يوم”.

انتقادات حادة ودفاع عن النفس

وتعرض روبياليس لانتقادات حادة بعد تلك القبلة، وقد رفض الاستقالة من منصبه وأصر على أن القبلة جاءت بالتراضي، إلا أن اللاعبة قالت إنها شعرت “بالضعف” جراء ذلك التصرف.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني، لمدة 90 يوما، بسبب قبلته المثيرة للجدل مع هيرموسو.
إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني
إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني
وأمرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، روبياليس ومسؤولي الاتحاد الإسباني وموظفيه بالامتناع عن التواصل أو محاولة التواصل مع هيرموسو أو من حولها.
روبياليس ومسؤولي الاتحاد الإسباني وموظفيه بالامتناع عن التواصل أو محاولة التواصل مع هيرموسو
روبياليس ومسؤولي الاتحاد الإسباني وموظفيه بالامتناع عن التواصل أو محاولة التواصل مع هيرموسو
في المقابل، أكد روبياليس أنه سيدافع بشكل قانوني عن نفسه أمام الجهات المختصة، وهو يثق تماما في الفيفا، وكرر أنه بهذه الطريقة يحصل على فرصة بدء دفاعه حتى تظهر الحقيقة وتتضح براءته الكاملة، وفق تعبيره.

اتهامات حكومية لرئيس الاتحاد

بدورها، تتهم الحكومة روبياليس بارتكاب جرائم خطيرة جدا، من خلال إساءة استخدام سلطته، وتقويض كرامة منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم.
المصدرالكونفنسيال ، رصد وتحرير وطن

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