علياء بسيوني تبكي وتدعو في المسجد ورضوى الشربيني تكشف سبب طلاقها!

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وطن – لا تزال قضية طلاق مصممة الأزياء علياء بسيوني وأحمد سعد، تحتل مرتبة متقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما تحدث الإعلامية بسمة وهبة عن حالة “بسيوني”، كشفت الإعلامية رضوي الشربيني سبب الطلاق.

وكانت علياء بسيوني أعلنت قبل ايام، بشكلٍ مفاجئ، الطلاق من أحمد سعد، واصفة ارتباطها به بـ”المقلب”. كما نعتته بأوصاف حادّة وقالت: “أشكره على أصله الغير طيب ومعدنه السئ” .

بسمة وهبة تروي كيف شاهدت علياء بسيوني وهي ساجدة تبكي

في السياق، قالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عبر حسابها على “انستغرام“، إنها شاهدت علياء بسيوني وهي تصلي في مسجد السيدة زينب. حيث كانت ترتدي عباءة بيضاء وتبكي وتدعو خلال السجود.

ووما جاء في منشور بسمة: “الله يتقبل منك وييسر لك الخير يا عالية، واتأكدي إنه هتطلعي من عند أم العواجز مجبورة الخاطر، وتقبل الله صلاتك ودعائك. والله يهديك يا أحمد.. علياء أم بناتك. متستاهلش منك كدة”.

سبب طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد وفق رضوى الشربيني

بينما، كشفت الاعلامية المصرية الأخرى رضوى الشربيني خلال برنامجها “هي وبس” على قناة “cbc سفرة”، عن سبب طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد.

وقالت رضوى الشربيني إنّها كانت شاهد عيان على زواج علياء وأحمد، وعاصرت معهما مشكلات كثيرة، وكانت علياء تستشيرها في العديد من الأمور وكيفية حلها.

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وأشارت رضوى -نقلا عن علياء-، إلى منشور الأخيرة ضد طليقها مشددة على أنه أنها قامت بذلك بسبب حرقة قلبها على ابنتها التي تعرضت لحادث مروع مع والدتها، وهي طفلة رضيعة تبلغ من العمر ٤٠ يومًا فقط. وتعرضت لكسر في ساقها ونصح الأطباء في الخارج بسفرها للعلاج حتى لا يترك أثر عليها مستقبلا. لكن أحمد سعد وجد أن الجبس هو الحل رغم عدم اقتناع علياء.

وقالت رضوى إن علياء توقعت عودته من حفلته بالسعودية، ولكنها تفاجأت بذهابه إلى حفل آخر بالساحل الشمالي.

وتفاجأت بقراره بالانفصال عنها بسبب سوء تفاهم بذلك الموقف. خاصة أنها انفعلت عليه خوفا على ابنتها.

وفوجئت علياء به يطلقها ويتصل بالمأذون وينهي الزواج.

ولدى أحمد سعد وعلياء بسيوني طفلتان، حيث رزق بابنته الكبرى “علياء” عام 2022. أما الثانية رزق بها في يوليو 2023 وأطلق عليها اسم “مريم”.

يذكر أنه في مارس عام 2019 أعلن الفنان المصري أحمد سعد، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.

وارتبط أحمد سعد قبل علياء بسيوني وسمية الخشاب، بـ”لبنى بيومي” وأنجب منها طفلان، وريم البارودي، لكن لم تستمر علاقة الثنائي لمدة أسبوع واحد عام 2011.