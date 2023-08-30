الأربعاء, أغسطس 30, 2023
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حبيبة مرزوق “ملكة فرعونية” ورقصة مثيرة.. بطلة جمباز مصرية حديث العالم

خطفت لاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق، الأنظار في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في إسبانيا، بعد عرضها المستوحى من الحضارة الفرعونية

كتب باسل سيد
حبيبة مرزوق
حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز المصرية
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وطن- تصدرت لاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق، تريند فيسبوك، ومحركات البحث، وذلك بعدما أشعل الفيديو الخاص بجزء من عرض لها في إسبانيا مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطفت حبيبة التي تنتمي لنادي “وادي ودجلة” المصري، الأنظار في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في إسبانيا، بعد أن قدّمت عرضاً مميزاً بزي وموسيقى مستوحيان من الحضارة الفرعونية.

وشمل عرض اللاعبة المصرية حركات إيقاعية على نغمات الأغنية الشهيرة “الأقصر بلدنا بلد سواح” للفنان الراحل محمد العزبي.

حبيبة مرزوق بزي فرعوني في لعبة الجمباز الإيقاعي بإسبانيا
حبيبة مرزوق بزي فرعوني في لعبة الجمباز الإيقاعي بإسبانيا

وكانت الهوية المصرية حاضرة بقوة، حيث قامت اللاعبة المصرية بالعرض داخل إحدى قاعات فالنسيا الإسبانية، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، وأدت فقرتها في البطولة بزي فرعوني مستوحى من ملابس ملكات مصر القديمة، وعلى إيقاع نغمات من أغنية مصرية شهيرة.

لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق تخطف الأضواء في إسبانيا

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، وسط إشادة وإعجاب كبيرين بأداء اللاعبة المذهل.

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لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق تخطف الأضواء في إسبانيا
لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق تخطف الأضواء في إسبانيا

وشارك العديد من المعجبين باللاعبة المصرية، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو حبيبة مرزوق التي عكست حبها لبلدها بطريقة ذكية وجذابة، إذ جاءت التعليقات إيجابية تشجعها على الاستمرار.

حبيبة مرزوق فراشة الجمباز
حبيبة مرزوق فراشة الجمباز

وعبّرت حبيبة عن سعادتها البالغة بالعرض الذي قدمته في بطولة العالم في فالنسيا، قائلة: “فرحت للغاية بردود الفعل حوله، وبإشادة المنظمين والمسؤولين في البطولة، وبالرسالة التي أحدثها وتمثيله لدولتي مصر بطريقة خاصة”.

وعن فكرة العرض المستوحاة من الحضارة الفرعونية قالت صاحبة الـ21 عاماً لموقع ” سكاي نيوز“: “تم تقديم دعوة من إدارة بطولة العالم، باختيار لاعبة جمباز إيقاعي من كل قارة، تقوم بتقديم عرض يعبر عن دولتها، وتم اختياري ممثلة عن قارة إفريقيا”.

وتابعت بطلة مصر في الجمباز الإيقاعي: “التجهيز للعرض كان من خلال تجهيزي للبطولة نفسها، لأننا كنا ذاهبين للمنافسة وليس لهـذا العرض فقط، ولأنني كنت من المشاركين في افتتاح طريق الكباش الذي تم في محافظة الأقصر منذ فترة، فألهمني هذا العرض لتقديم صورة مشابهة في البطولة”.

من هي حبيبة مرزوق؟

يذكر أن حبيبة مرزوق من مواليد 14 مايو 2002 – القاهرة، مصر، وهي حالياَ أحد أعضاء المنتخب الوطني الأول للجمباز الإيقاعي وتمثل فريق وادي دجلة الرياضي.

حبيبة مرزوق لاعبة جمباز إيقاعي مصرية
حبيبة مرزوق لاعبة جمباز إيقاعي مصرية

بدأت ممارسة الجمباز كهواية في عمر الثالثة، وشاركت لأول مرة مع منتخب الناشئات المصري عام 2016 في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي في عمر 14 سنة وحصلت على الميدالية الفضية.

وفي عام 2018، توجت بطلة إفريقيا خلال مشاركتها في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي وحصولها على 6 ميداليات في فئة الفردي العام.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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