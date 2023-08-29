الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
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مريم الدباغ ترتدي الثوب الفلسطيني والحجاب في المسجد الأقصى.. هذا ما طلبوه منها لتثبت أنها مسلمة! (فيديو)

لمست مريم الدباغ مسرى الرسول ومحل معراجه إلى السماء في رحلة هي إحدى المعجزات

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ ترتدي الثوب الفلسطيني والحجاب في المسجد الأقصى
عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ
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وطن– شاركت عارضة الأزياء التونسية المثيرة للجدل، مريم الدباغ، متابعيها، تفاصيل رحلتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وحضرت مريم الدباغ حفل زفاف يهودي بملابس جريئة، قبل أن تنتقل إلى المسجد الأقصى بالحجاب.

قرآن لتثبت أنها مسلمة

وأوضحت مريم الدباغ أن الفلسطينيون لم يسمحوا لها بالدخول قبل أن تقرأ لهم جزءاً من القرآن الكريم، لتثبت أنها مسلمة.

وأكدت مريم أنها تلت القرآن، لتتمكن من الدخول.

وارتدت التونسية الجريئة، الثوب الفلسطيني التقليدي المطرز، والحجاب.

والتقطت مريم مقطعاً لشاب فلسطيني، يعرفها بالفرق بين مسجد الأقصى ومسجد القبة وتاريخ كل منهما.

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مسرى الرسول

كما لمست مريم مسرى الرسول ومحل معراجه إلى السماء في رحلة هي إحدى المعجزات.

مريم الدباغ
العارضة التونسية بالحجاب مع صديقاتها

وردت مريم الدباغ على من يتهمها بالتطبيع مع إسرائيل، بصورة أمام المسجد الأقصى كتب عليها “إنت تحلم بيها وأنا أعملها.. مدام ربي وصلني للمسجد في فلسطين تفهم أنا شنو”.

مريم الدباغ
رد مريم على من اتهمها بالتطبيع
المصدررصد ومتابعة وطن

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