كانسيلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل بنود عقده

وطن- توصل نادي برشلونة إلى اتفاق للتعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، القادم من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” إدارتي برشلونة ومانشستر سيتي. تعملان على تبادل الوثائق، تمهيداً لتوقيع العقود..”.

وأضاف رومانو، ” صفقة كانسيلو ستتم بموجب عقد الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إدارج بند يسمح لنادي برشلونة بشراء اللاعب”.

وختم، ” صفقة كانسيلو مع برشلونة هي فقط مسألة وقت، واللاعب سيسافر خلال الساعات القادمة إلى إسبانيا”.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB

João, prepared to travel to Barcelona tonight.

Loan deal with buy option clause included.

…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023