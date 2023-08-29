كانسيلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل بنود عقده

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وطن- توصل نادي برشلونة إلى اتفاق للتعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، القادم من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” إدارتي برشلونة ومانشستر سيتي. تعملان على تبادل الوثائق، تمهيداً لتوقيع العقود..”.

توقيع برشلونة مع كانسيلو

وأضاف رومانو، ” صفقة كانسيلو ستتم بموجب عقد الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إدارج بند يسمح لنادي برشلونة بشراء اللاعب”.

وختم، ” صفقة كانسيلو مع برشلونة هي فقط مسألة وقت، واللاعب سيسافر خلال الساعات القادمة إلى إسبانيا”.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB João, prepared to travel to Barcelona tonight. Loan deal with buy option clause included. …it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

ولم تكشف التقارير عن قيمة عقد الإعارة للاعب كانسيلو مع نادي برشلونة الإسباني.

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كما وسيزامل البرتغالي جواو كانسيلو، زميله السابق في نادي مانشستر سيتي غوندوغان، الذي انتقل إلى صفوف برشلونة هذا الصيف.

كانسيلو بديل عثمان ديمبيلي

وسيكون البرتغالي كانسيلو الخيار البديل للمدرب الإسباني تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انتقل. هذا الصيف إلى نادي باريس سان جيرمان، في مكان الظهير الأيمن والأيسر وكذلك تعزيز الجناح الهجومي لفريق البرسا لهذا الموسم.

وانضم كانسيلو إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2019، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، حيث قدم اللاعب المستوى الجيد مع الفريق السماوي الأزرق. قبل أن يعار في نصف الموسم الماضي إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ولم يفعل نادي بايرن ميونخ (البافاري)، خيار شراء اللاعب كانسيلو مع نهاية الموسم الماضي، ليعود إلى صفوف مانشستر سيتي، قبل أن يتوصل النادي لاتفاق على سبيل الإعارة. مع نادي برشلونة قبيل أيام على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ولعب البرتغالي كانسيلو 47 مباراة في كافة البطولات المختلفة مع نادي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، كما واستطاع من خلالها اللاعب تسجيل 3 أهداف. كما وصناعة 11 أهداف أخرى لزملائه.

يذكر بأن عقد جواو كانسيلو مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ينتهي في شهر يونيو/ حزيران صيف 2027.