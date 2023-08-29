الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
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رياضة

كانسيلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل بنود عقده

برشلونة يمتلك حق شراء اللاعب كانسيلو مع نهاية الموسم الجاري

كتب فارس أبو شيحة
انتقال كانسيلو إلى برشلونة
البرتغالي جواو كانسيلو
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وطن- توصل نادي برشلونة إلى اتفاق للتعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، القادم من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم، فابريزيو رومانو، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” إدارتي برشلونة ومانشستر سيتي. تعملان على تبادل الوثائق، تمهيداً لتوقيع العقود..”.

توقيع برشلونة مع كانسيلو

وأضاف رومانو، ” صفقة كانسيلو ستتم بموجب عقد الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إدارج بند يسمح لنادي برشلونة بشراء اللاعب”.

وختم، ” صفقة كانسيلو مع برشلونة هي فقط مسألة وقت، واللاعب سيسافر خلال الساعات القادمة إلى إسبانيا”.

ولم تكشف التقارير عن قيمة عقد الإعارة للاعب كانسيلو مع نادي برشلونة الإسباني.

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كما وسيزامل البرتغالي جواو كانسيلو، زميله السابق في نادي مانشستر سيتي غوندوغان، الذي انتقل إلى صفوف برشلونة هذا الصيف.

كانسيلو بديل عثمان ديمبيلي

وسيكون البرتغالي كانسيلو الخيار البديل للمدرب الإسباني تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انتقل. هذا الصيف إلى نادي باريس سان جيرمان، في مكان الظهير الأيمن والأيسر وكذلك تعزيز الجناح الهجومي لفريق البرسا لهذا الموسم.

وانضم كانسيلو إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2019، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، حيث قدم اللاعب المستوى الجيد مع الفريق السماوي الأزرق. قبل أن يعار في نصف الموسم الماضي إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

البرتغالي كانسيلو
النجم البرتغالي كانسيلو لاعب مانشستر سيتي

ولم يفعل نادي بايرن ميونخ (البافاري)، خيار شراء اللاعب كانسيلو مع نهاية الموسم الماضي، ليعود إلى صفوف مانشستر سيتي، قبل أن يتوصل النادي لاتفاق على سبيل الإعارة. مع نادي برشلونة قبيل أيام على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ولعب البرتغالي كانسيلو 47 مباراة في كافة البطولات المختلفة مع نادي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، كما واستطاع من خلالها اللاعب تسجيل 3 أهداف. كما وصناعة 11 أهداف أخرى لزملائه.

يذكر بأن عقد جواو كانسيلو مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ينتهي في شهر يونيو/ حزيران صيف 2027.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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