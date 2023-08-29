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علياء بسيوني آخرهن فضحته على الملأ .. أحمد سعد و4 زيجات تنتهي بالطلاق! (شاهد)

في مارس عام 2019 أعلن الفنان المصري أحمد سعد، انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.

كتب أنس السالم
طلاق علياء بسيوني و أحمد سعد
علياء بسيوني وجهت كلمات قاسية لأحمد سعد في رسالة اعلان الطلاق التي نشرتها
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وطن – “أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي “، بهذه العبارة، فاجأت مصممة الأزياء علياء بسيوني، الجمهور، بإعلان طلاقها من المطرب المصري أحمد سعد، برسالةٍ قاسية نشرتها، واصفةً زوجها السابق بأوصاف حادّة .

وأعلنت علياء بسيوني طلالقها من أحمد سعد عبر خاصية “ستوري” حسابها على انستغرام حيث كتبت: “الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته”.

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد
علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد .. “أشكره على أصله الغير طيب ومعدنه السئ”

واستكملت تقول: “حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ. وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي”.

علياء بسيوني تعلن الطلاق من أحمد سعد برسالة حادة
علياء بسيوني وصفت أحمد سعد بأن “أصله غير طيب ومعدنه سيء”

وأضافت علياء بسيوني: “عشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي. شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك”.

ولدى أحمد سعد وعلياء بسيوني طفلتان، حيث رزق بابنته الكبرى “علياء” عام 2022. أما الثانية رزق بها في يوليو 2023 وأطلق عليها اسم “مريم”.

انفصال علياء بسيوني و أحمد سعد
علياء بسيوني و أحمد سعد وابنتهما

كما قالت علياء: “أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها. وانت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي. وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت”.

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طلاق علياء بسيوني و أحمد سعد
علياء بسيوني وصفت العلاقة التي جمعتها بأحمد سعد بـ”مقلب”

في حين لم يصدر أي تعقيب حتّى اللحظة من أحمد سعد على علياء بسيوني عليه، وإعلانها الطلاق منه، ووصفه بأوصاف حادة.

احمد سعد وصف علياء بسيوني بأنها هدية من الله
احمد سعد وصف علياء بسيوني في منشور سابق بأنها هدية من الله (انستغرام)

أحمد سعد .. 4 زيجات انتهت بالطلاق! 

وفي مارس عام 2019 أعلن الفنان المصري أحمد سعد، انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.

طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد
استمر زواج سمية الخشاب وأحمد سعد لمدة عامين وبعدها تم الانفصال

وكانت الزيجة الأولى في حياة أحمد سعد، هي لبنى بيومي وأنجب منها طفلان.

كما ارتبط أحمد سعد بريم البارودي، لكن لم تستمر علاقة الثنائي لمدة أسبوع واحد عام 2011. رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما، بعد أن حدث بينهما العديد من المشاكل.

وهكذا يكون أحمد سعد قد تزوج 4 مرات في حياته، وانتهت جميعها بالطلاق.

وشارك أحمد سعد قبل أيام في حفل “ليلة الدموع” على مسرح بنش مارك بجدة، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه التي يشرف عليها المستشار تركي آل الشيخ.

المصدررصد وطن - انستغرام - مواقع الكترونية

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