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تضامناً مع هبة عبوك.. موقع إسباني يكشف عن تضخم ثروة أشرف حكيمي في إسبانيا.. كم تبلغ؟!

أشرف حكيمي اشترى عقارين في بلدية خيتافي التابعة للعاصمة مدريد كما اشترى حصة قدرها 6.67٪ في مزرعة مساحتها 7900 متر مربع في فوينخيرولا (مالقة) للبناء السكني

كتب سالم حنفي
تضامناً مع هبة عبوك.. موقع إسباني يكشف عن تضخم ثروة أشرف حكيمي في إسبانيا.. كم تبلغ؟!
أشرف حكيمي
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وطن- بالتزامن مع تصريحات طليقته الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، والتي أكدت فيها بأنها ستحل مشاكلها المالية معه بأفضل طريقة ممكنة بما يحقق مصلحة الجميع، نشر موقع “فانيتاتيس” الإسباني تقريرا كشف فيه عن زيادة “مذهلة” في أصول لاعب بارس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في إسبانيا.

وبدأ الموقع تقريره عن ثروة أشرف حكيمي بالحديث عن سنة صعبة للغاية مر بها لاعب باريس سان جيرمان بدأت في 27 فبراير عندما اتُهم باعتداء جنسي مزعوم، وما تلاه عندما أعلنت الفنانة هبة عبوك، التي أنجبت منه طفلين، أنها بدأت إجراءات الطلاق من لاعب كرة القدم.

وقال الموقع إن بطلة مسلسل “الأمير” هبة عبوك أرادت منذ اللحظة الأولى الابتعاد عن الأخبار وركزت على حياتها العملية، معلنة أنها ستكون دائمًا “إلى جانب الضحايا”، موضحا أنه بعد الانفصال نشأ جدل جديد تركة كليهما وكيف سيتم توزيعها بعد الطلاق مع وجود أطفال مشتركين.

صدمة هبة عبوك

ونوه الموقع إلى أنه عندما ذهبت الممثلة للمطالبة بالجزء الذي اعتقدت أنه يجب أن يناسبها مما كسبه لاعب كرة القدم خلال السنوات الثلاث التي تزوجا فيها في ملكية مجتمعية، أدركت أنه سجل كل شيء باسم والدته.

رد هبة عبوك على منتقديها

وتحدث التقرير عن الانتقادات التي تعرضت لها هبة عبوك بسبب المبلغ الذي طالبت به، مشيرا إلى انها اعتبرت هذه الاتقادات غير عادلة، ولهذا السبب فعلت ولم تتردد في الرد على أحد المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي حينما قالت:”إنه العالم الذكوري الكاره للنساء الذي نعيش فيه. مع الأخذ في الاعتبار أنه عندما بدأنا العلاقة لم يكن يكسب المال وكنت معروفة أكثر منه”.

انفصال هبة عبوك عن أشرف حكيمي
انفصال هبة عبوك عن أشرف حكيمي

وتابعت:”الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يعد يؤثر علي. أريد أن أكون متحفظًا حتى لا يؤثر الغد على عائلتنا. أنا أؤمن بالعدالة وبالحس السليم الذي إلى جانبي”، كاشفة أنها سيلجأ إلى العدالة لحل هذه القضية.

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أشرف حكيمي أسس شركة لإدارة أعماله

وفيما يبدو وقوفا ودعما لهبة عبوك، لجأ الموقع الإسباني لكشف بيانات جديدة عن أصول أشرف حكيمي في إسباني، موضحا أشرف حكيمي سجل في عام 2019 (عندما كانا معًا بالفعل) شركة Shashi Ha Investment SL ، التي يتمثل غرضها المؤسسي في “الإدارة والتمثيل والاستغلال والإدارة والدفاع عن حقوق صورة أشرف حكيمي خارج نطاق علاقة العمل مع أي كيان رياضي كلاعب كرة قدم محترف”.

وقال الموقع إن الشركة بدأت نشاطها برأس مال لا يقل عن 3000 يورو ويقع مقرها في مدريد، إلا أنه تم تحديث حسابا تالشركة منذ أيام قليلة.

2 مليون يورو عام 2022

ووفقا للموقع، فإنه في عام 2022 كان هناك زيادة مذهلة في الاستثمارات العقارية. إذا لم يعلن عن أي شيء في عام 2021، وفي عام 2022 كان لديه ما يقرب من مليوني يورو، وبذلك ترتفع الفوائد إلى نصف مليون يورو، مشيرا إلى أن الأرقام أكثر انسجاماً مع ما أشارت إليه الممثلة في كلامها عنه.

ثروة أشرف حكيمي
ثروة أشرف حكيمي

شراء عقارين

وكشف الموقع الإسباني أن هناك عقارين تحت اسم هذه الشركة، الأول منهما حصل عليه اللاعب قبل أقل من عام وتحديداً في سبتمبر 2022، وهو عبارة عن منزل على مستوى الشارع مكون من طابقين في بلدية خيتافي (مدريد)، وهي المنطقة التي عاش فيها دائمًا مع عائلته قبل أن يصبح لاعب كرة قدم من النخبة، ومن المفترض أنهم يعيشون فيها الآن، لأنه ليس سرًا أنه الآن هو المسؤول عن إعالة أسرته.

أطفال أشرف حكيمي
أطفال أشرف حكيمي

ونوه الموقع إلى أن أشرف حكيمي هذا أوضح الأمر في مقابلة مع صحيفة “ماركا” قبل عامين قائلا: “والدتي كانت تنظف المنازل. كان والدي بائعًا متجولًا. لقد كانت قدرتي على لعب كرة القدم بمثابة جهد وتضحية بالنسبة لهم. وكان على إخوتي أيضًا أن يضحوا بأنفسهم. كنا فقراء جداً. والآن أنا أقاتل من أجلهم”.

حصة في أرض بهدف الاستثمار

وأشار الموقع إلى أنه بعد فترة وجيزة، أراد الاستثمار مرة أخرى، على الرغم من أنه في المرة الثانية لم يحصل على عقار كامل، بل حصل على حصة قدرها 6.67٪ في مزرعة مساحتها 7900 متر مربع في فوينخيرولا (مالقة) للبناء السكني.

وقال التقرير أنه تم تقنين هذه المنطقة في المنطقة المسماة توريبلانكا ديل سول، حيث تمت الموافقة على بناء المنازل للإيجار والبيع، لذلك فمن الواضح أن هذه الخطوة من قبل لاعب كرة القدم تستجيب لاستراتيجية الاستثمار.

وبحسب الموقع، أظهر هذا القرار الأخير أن لاعب باريس سان جيرمان هادئ ويواصل تدريباته ويعيش حياة طبيعية، وقد شوهد مؤخرًا وهو يحتفل، كما تم ربطه بجوانا سانز، زوجة لاعب كرة القدم السابق داني ألفيس، بل والأكثر من ذلك أن حكيمي يفكر في المستقبل، حيث يتحدث عن طموحاته الوظيفية، وفي أكثر من مناسبة أسقط رغبته في العودة للعب مع ريال مدريد ، الفريق الذي منحه فرصته الأولى.

هبة عبوك تكشف كيف ستحل خلافها مع أشرف حكيمي

وكانت هبة عبوك قد كشفت في ظهورها الإعلامي الرسمي والأول منذ أزمة انفصالها عن أشرف حكيمي قد سلوبها لحل الخلاف بينها وبين أشرف حكيمي.

طلاق هبة عبوك وأشرف حكيمي
طلاق هبة عبوك وأشرف حكيمي

ووفقا لصحيفة ” libertaddigital” فقد تحدثت هبة عبوك عن الأمر في تصريح صحفي أثناء حضورها لعرض الأول لفيلم صديقها المخرج ماريو كاساس في العاصمة الإسبانية مدريد قبل أيام.

هبة عبوك في إطلالة غير رسمية ومريحة من أديداس، مع حذاء رياضي وجوارب عالية وتنورة قصيرة سوداء وتي شيرت قطني بأكمام قصيرة بنفس اللون
هبة عبوك في إطلالة غير رسمية ومريحة من أديداس، مع حذاء رياضي وجوارب عالية وتنورة قصيرة سوداء وتي شيرت قطني بأكمام قصيرة بنفس اللون

وخلال تصريحاتها وبكلمة “نعم” صريحة ومقتضبة، أكدت هبة عبوك أن طلاقهما سيتم حله بأفضل طريقة ممكنة لمصلحة الجميع.

كما امتنعت هبة عبوك عن الرد على التصريحات التي أطلقتها حماتها والتي كانت قد انتقدتها فيها بشكل علني.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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