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رقصة المؤخرة وتطاول على الذات الإلهية.. لحظات ما قبل تمزق سروال إيجي أزاليا بالرياض

المغنية الإباحية الإسبانية شاركت بحفلها ضمن فعاليات الأسبوع الثامن والأخير من "موسم الجيمرز" في بوليفارد سيتي بمدينة الرياض

كتب خالد السعدي
رقصة المؤخرة وتطاول على الذات الإلهية.. لحظات ما قبل تمزق سروال إيجي أزاليا بالرياض
مغنية الراب والممثلة الإباحية الأسترالية إيجي أزاليا
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وطن- يُواصل حفل مغنية الراب والممثلة الإباحية الأسترالية، “إيجي أزاليا”، إثارة الجدل في أوساط المعارضين السعوديين الذين رأو في مجرّد استدعائها لـ “أرض الحرمين” تعدٍّ على أقدس بقاع الأرض بالنسبة لأكثر من 2 مليار مسلم حول العالم.

وبعد أن أشعلت الجدل بإطلالاتها العارية وتمزّق بنطالها في حفل الجمعة، 25 آب/أغسطس الماضي، رصد كثيرون مقطعاً آخر مثير للجدل من نفس الحفل الذي أُقيم على “مسرح محمد عبده” في منطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض ضمن الأسبوع الثامن من فعاليات “موسم الجيمرز“.

إيجي أزاليا تتطاول على الذات الإلهية في أرض الحرمين

ووثّق مقطع فيديو متداول، تأدية “أزاليا” لواحدة من أكثر أغانيها إمعاناً في استفزاز المسلمين حول العالم، والتي جاءت بعنوان “الإلهة” (Goddess) الصادرة عام 2014.

وتقول الممثلة الإباحية الأسترالية في المقطع المُصوّر من داخل الحفل “أيها الإله دعني أخبرك شيئاً.. أن تقول لأنبيائك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا.. أركع للإلهة الأنثى.. اسجد للإلهة الأنثى”.

وتُواصل أمام مئات الحضور من الجمهور السعودي “لا أحد يستطيع أن يمنعنا.. اسجد للإلهة الأنثى.. أيها الإله أخبرني إذا فهمت ذلك.. أخبر أنبيائك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا”.

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تمزق سروال إيجي أزاليا بالرياض
تمزق سروال إيجي أزاليا بالرياض

رقصة المؤخرة وتمزق البنطال

اللافت أن تأدية أزاليا لهذا المقطع المستفزّ، تزامن مع اللحظة المُحرجة التي تمزّق خلالها بنطالها على مستوى الفخذ كاشفاً أجزاء حسّاسة من جسدها لجمهورها في العرض الحيّ.

فيديو آخر وثق قيام أزاليا برقصة فاضحة عنيفة، استعرضت فيها مؤخرتها بشكل فاضح أمام السعوديين.

حركات المغنية الإباحية الإسبانية العنيفة وهي ترتدي هذه الأزياء الضيقة جدا، هي السبب على الأرجح وراء تمزق سروالها بهذا الشكل المحرج على خشبة المسرح.

ومنذ وصول ابن سلمان لسدة الحكم وإنشائه هيئة الترفيه السعودية، التي أسندها إلى مستشاره المقرب تركي آل الشيخ، تعمل الهيئة جاهدة على تغيير الهوية المحافظة للمواطنين والبلاد.

وبات ذلك جليا عبر تفشي حفلات الرقص والغناء في المملكة، واستقدام أشهر النجوم والفنانين والمشاهير وغيرهم.

حتى بات نجوم الفن والغناء والرقص، يتسابقون لإرضاء تركي آل الشيخ، علهم ينالون حصة من البذخ والأموال الطائلة المخصصة لهذا الأمر من عوائد النفط.

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