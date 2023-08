إنيستا يُهاجم لويس روبياليس بعد قبلته المثيرة للجدل مع اللاعبة هيرموسو (فيديو)

- Advertisement -

وطن- هاجم أسطورة منتخب إسبانيا أندريس إنيستا 39 عاماً، لاعب نادي الإمارات الحالي، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بعد قبلته المثير للجدل مع اللاعبة الإسبانية هيرموسو أثناء احتفالات تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم.

وقال النجم الإسباني المخضرم أندريس إنيستا، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” ما ارتكبه روبياليس (أي القبلة مع اللاعبة هيرموسو أثناء مراسم التتويج)، كانت تلويث لإنجاز منتخب إسبانيا للسيدات”.

واتهم أسطورة نادي برشلونة سابقاً إنيستا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم روبياليس بتشويه سمعة إسبانيا بكرة القدم في جميع أنحاء العالم بعد تصرفه مع اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو. بتقبيلها من شفتيها بطريقة مثيرة للجدل.

ورفض رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، تقديم استقالته. بعد الضغط الممارس عليه من قبل الحكومة الإسبانية واللاعبات من مختلف الأندية في إسبانيا بسبب فعلته.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خلفية تقبيله اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها. خلال مراسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب مونديال كأس العالم للسيدات في مدينة سيدني الأسترالية.

وقال اتحاد الفيفا في بيان نشره عبر موقعه، السبت، جاء فيه: ” قررنا إيقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي. كما وستكون مدة الإيقاف المؤقت، لمدة 90 يوماً كإجراء تأديبي”.

