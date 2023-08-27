إنيستا يُهاجم لويس روبياليس بعد قبلته المثيرة للجدل مع اللاعبة هيرموسو (فيديو)

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وطن- هاجم أسطورة منتخب إسبانيا أندريس إنيستا 39 عاماً، لاعب نادي الإمارات الحالي، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بعد قبلته المثير للجدل مع اللاعبة الإسبانية هيرموسو أثناء احتفالات تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم.

وقال النجم الإسباني المخضرم أندريس إنيستا، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” ما ارتكبه روبياليس (أي القبلة مع اللاعبة هيرموسو أثناء مراسم التتويج)، كانت تلويث لإنجاز منتخب إسبانيا للسيدات”.

إنيستا يهاجم لويس روبياليس

واتهم أسطورة نادي برشلونة سابقاً إنيستا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم روبياليس بتشويه سمعة إسبانيا بكرة القدم في جميع أنحاء العالم بعد تصرفه مع اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو. بتقبيلها من شفتيها بطريقة مثيرة للجدل.

Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina. Creo que no podemos… pic.twitter.com/DYASzKXQuU — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 27, 2023

ورفض رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، تقديم استقالته. بعد الضغط الممارس عليه من قبل الحكومة الإسبانية واللاعبات من مختلف الأندية في إسبانيا بسبب فعلته.

إيقاف لويس روبياليس

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خلفية تقبيله اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها. خلال مراسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب مونديال كأس العالم للسيدات في مدينة سيدني الأسترالية.

قام الفيفا بإيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس لمدة 90 يومًا – كل ذلك لأنه قبل لاعبة كرة قدم دون موافقتها فاز المنتخب الإسباني على إنجلترا في كأس العالم للسيدات، وخلال حفل توزيع الجوائز، قبل روبياليس لاعب كرة القدم بفرح على الشفاه.

قالت لاحقًا إنها شعرت بالضعف وضحية عمل… pic.twitter.com/ramiEfG1E0 — 𝔏𝔬𝔰𝔱 𝔠𝔬𝔫𝔱𝔯𝔬𝔩 (@INCOne8) August 26, 2023

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وقال اتحاد الفيفا في بيان نشره عبر موقعه، السبت، جاء فيه: ” قررنا إيقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي. كما وستكون مدة الإيقاف المؤقت، لمدة 90 يوماً كإجراء تأديبي”.

The FIFA Disciplinary Committee provisionally suspends Luis Rubiales, president of the RFEF ⬇️https://t.co/9imRUJDR15 — FIFA Media (@fifamedia) August 26, 2023

وأضاف بيان الفيفا، ” رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم. (الفيفا)، هو أجل الحفاظ على حقوق اللاعبة جيني هيرموسو والنظام الجيد للإجراء التأديبي ..”.

كما واستكمل، ” يأمر اتحاد الفيفا منع الاتحاد الإسباني لكرة القدم وموظفيه، امتناع التواصل مع لاعب المنتخب الإسباني هيرموسو أو حتى المقربين منها. مباشرة أو حتى من أطراف ثالثة، وتم إخطار السيد لويس روبياليس من أجل الامتثال الواجب”.

وختم الفيفا حديثه بشأن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس، ” تؤكد الفيفا على التزامها باحترام سلامة جميع الأشخاص. كما وتدين بشدة أي سلوك يتعارض مع ذلك”.