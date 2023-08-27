الأحد, أغسطس 27, 2023
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رياضة

إنيستا يُهاجم لويس روبياليس بعد قبلته المثيرة للجدل مع اللاعبة هيرموسو (فيديو)

الأسطورة إنيستا: ما ارتكبه روبياليس تلويث لإنجاز منتخب إسبانيا للسيدات

كتب فارس أبو شيحة
روبياليس واللاعبة هيرموسو
قبلة رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس مع هيرموسو
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وطن- هاجم أسطورة منتخب إسبانيا أندريس إنيستا 39 عاماً، لاعب نادي الإمارات الحالي، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بعد قبلته المثير للجدل مع اللاعبة الإسبانية هيرموسو أثناء احتفالات تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم.

وقال النجم الإسباني المخضرم أندريس إنيستا، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة X، ” ما ارتكبه روبياليس (أي القبلة مع اللاعبة هيرموسو أثناء مراسم التتويج)، كانت تلويث لإنجاز منتخب إسبانيا للسيدات”.

إنيستا يهاجم لويس روبياليس

واتهم أسطورة نادي برشلونة سابقاً إنيستا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم روبياليس بتشويه سمعة إسبانيا بكرة القدم في جميع أنحاء العالم بعد تصرفه مع اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو. بتقبيلها من شفتيها بطريقة مثيرة للجدل.

ورفض رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، تقديم استقالته. بعد الضغط الممارس عليه من قبل الحكومة الإسبانية واللاعبات من مختلف الأندية في إسبانيا بسبب فعلته.

إيقاف لويس روبياليس

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خلفية تقبيله اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو على شفتيها. خلال مراسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب مونديال كأس العالم للسيدات في مدينة سيدني الأسترالية.

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وقال اتحاد الفيفا في بيان نشره عبر موقعه، السبت، جاء فيه: ” قررنا إيقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي. كما وستكون مدة الإيقاف المؤقت، لمدة 90 يوماً كإجراء تأديبي”.

وأضاف بيان الفيفا، ” رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم. (الفيفا)، هو أجل الحفاظ على حقوق اللاعبة جيني هيرموسو والنظام الجيد للإجراء التأديبي ..”.

كما واستكمل، ” يأمر اتحاد الفيفا منع الاتحاد الإسباني لكرة القدم وموظفيه، امتناع التواصل مع لاعب المنتخب الإسباني هيرموسو أو حتى المقربين منها. مباشرة أو حتى من أطراف ثالثة، وتم إخطار السيد لويس روبياليس من أجل الامتثال الواجب”.

وختم الفيفا حديثه بشأن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس، ” تؤكد الفيفا على التزامها باحترام سلامة جميع الأشخاص. كما وتدين بشدة أي سلوك يتعارض مع ذلك”.

اللاعبة الإسبانية هيرموسو
جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات

 

المصدروطن + أندريس إنيستا تويتر + الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا

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