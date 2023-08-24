“فيديو رجل أمن الحرم والطفلة” أثناء عواصف مكة يلقى تفاعلا (شاهد)

- Advertisement -

وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لرجل أمن سعودي في الحرم المكي، وهو يحمل طفلة ليحميها من الرياح الشديدة التي شهدتها مكة المكرمة، مؤخرا وأثارت الرعب في قلوب الزوار والمعتمرين.

وتعرضت منطقة مكة المكرمة لعاصفة شديدة علي مدار اليومين الماضيين، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، أثرت على سكان المنطقة وألحقت أضرارا بالممتلكات والمباني.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على وسائل التواصل هبوب رياح ممطرة، وعاصفة شديدة، فاجأت المعتمرين في الحرم المكي واقتلعت الأعمدة والمستلزمات الموضوعة لراحة المصلين وتسببت في حالة من الهلع في صفوفهم.

رجل أمن يحمي طفلة من عواصف مكة

وبحسب الفيديو الرائج الذي رصدته “وطن” يظهر رجل أمن وهو يحمل طفلة تضع حجاباً على رأسها خوفًا عليها من الرياح، بعد العاصفة القوية التي شهدتها مكة المكرمة، ويركض بها لخطوات قبل أن يضعها على الأرض.

فيديو متداول لرجل أمن في #الحرم_المكي يحمل طفلة ليحميها من الرياح الشديدة التي شهدتها #مكة_المكرمة مساء أمس الثلاثاء #السعودية pic.twitter.com/GamW6CoyrU — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 23, 2023

ولا يعد ذلك التصرف غريبًا على رجال الأمن في المملكة، الذين اعتادوا مد يد العون للجميع في مختلف المواقع انطلاقًا من واجبهم المهني والوطني.

- Advertisement -

وأثار المقطع حالة من التفاعل، حيث أشاد مغردون بموقف رجل الأمن وحرصه على مساعدة الأطفال، فهم يكملون منظومة الخدمات، الأمر الذي يساعد في إنجاح مواسم الحج والعمرة.

ومنذ، الثلاثاء، تنتشر فيديوهات لأمطار ورياح وصفت بـ “العاتية” داخل الحرم المكي، وأدت شدة الرياح إلى تطاير العمال والمتواجدين في الحرم.

مواقف إنسانية لرجال الأمن في الحرم

وكان جندي سعودي آخر من حراس الحرم المكي، قد أثار الإعجاب بعد قيامه بمساعدة طفل صغير على ارتداء ثياب الإحرام.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” في، آذار الماضي، الجندي وهو يقوم بلف الإحرام حول الطفل في مشهد رائع ونبيل، بينما الطفل يبتسم له.

متداول: جندي سعودي يساعد أحد الأطفال في لبس الإحرام بـ #المسجد_الحرام pic.twitter.com/LUmIR9Uq3s — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 17, 2023

وبيّن المقطع الجندي وهو يمازح الطفل بعدما قام بلف الإحرام له بكل يسر، والأخير يبادله الابتسامة.