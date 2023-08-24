الخميس, أغسطس 24, 2023
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اقتصاد

دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟

تمثّل بلدان "بريكس" 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من ثلث سكان العالم، لكن المجموعة تُوصف بأنها غير متجانسة

كتب خالد السعدي
دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟
مجموعة بريكس
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وطن- أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوز، أن مجموعة “بريكس” قررت دعوة دول السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا لتصبح دولًا دائمة العضوية في المجموعة.

وصرح في كلمته ضمن قمة مجموعة بريكس، التي تستضيفها جنوب إفريقيا، بأن عضوية الدول الـ6 تبدأ في الأول من يناير لعام 2024.

وكانت وكالة “بلومبرغ“، قد أفادت في وقت سابق، بأن دول الأسواق الناشئة الكبرى تستعد لدعوة المملكة العربية السعودية للانضمام إلى مجموعة البريكس.

وقالت الوكالة، إن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (بريكس) اتفقوا على توسيع مجموعتهم، وهو ما سيكون أول توسع منذ عام 2010.

وأضاف التقرير أن مصر دولة أخرى تمت دعوتها للانضمام إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.

وتمثّل بلدان “بريكس” 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من ثلث سكان العالم، لكن المجموعة تُوصف بأنها غير متجانسة، فالدول الخمس، الموزّعة في أربع قارات، لديها أداء اقتصادي متباين من حيث النمو.

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وطلب أكثر من 20 بلدًا الانضمام إلى الكتلة، من بينها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنغلادش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام. وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية.

في السياق، نقلت شبكة “يورو نيوز” عن جون ستريملو، المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، قوله إنه نظرًا إلى تنوع الدول الطامحة إلى الانضمام للمجموعة فمن الصعب رؤية ما هي معايير توسع محتمل.

ويُتوقّع أن تقدم جنوب إفريقيا التي تعمل على وضع شروط العضوية، مقترحًا للدول الأعضاء خلال القمة.

دعوة دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس
دعوة دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس

تغير التوازنات

وبرأي مراقبين، فإن دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للكتلة، حيث تشترك بلدان “بريكس” في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.

المصدروكالة بلومبرغ، شبكة يورو نيوز، رصد وتحرير وطن

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