السوريون الأكثر استهدافا.. “أسلحة” تستخدمها تركيا لتقليص أعداد المهاجرين

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وطن- بعدما أصبحت الهجرة قضية أساسية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، أطلقت تركيا، “حملة صامتة” لتقليص أعداد اللاجئين والمهاجرين داخل حدودها، بمن فيهم السوريون.

وتستضيف تركيا، ما لا يقل عن 3.6 مليون سوري بعد اندلاع الحرب في بلادهم في عام 2011، وينضم إليهم مهاجرون من إفريقيا وجنوب آسيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، الذين ينجذبون إلى البلاد بسبب مستوى المعيشة المرتفع نسبيًا وقربها من الاتحاد الأوروبي، وهو الوجهة النهائية للكثيرين.

وتحرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقليل أعداد المهاجرين واللاجئين بعد الانتخابات المحلية لعام 2019، والتي تمكنت خلالها أحزاب المعارضة من الاستفادة من المشاعر المتزايدة المعادية للمهاجرين في البلاد.

وتزايد هذا الغضب تجاه الوافدين الجدد وسط تدهور الوضع الاقتصادي، حيث ارتفعت التكاليف وارتفع التضخم بشكل كبير .

وبحسب تقرير لموقع “ميدل إيست آي“، فإنّ أحد المظاهر الواضحة لسياسات مكافحة الهجرة التي تم وضعها حديثًا هو تكرار عمليات التفتيش العشوائية التي تقوم بها الشرطة في شوارع المدن التركية.

وغالبًا ما يتم إيقاف الأشخاص المشتبه في وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني من قبل الشرطة التركية، التي تتحقق من صحة وثائق إقامتهم.

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وقال مسؤول حكومي سابق، تابع لرئاسة إدارة الهجرة بوزارة الداخلية، إنه على الرغم من أن العودة الطوعية كانت الدافع الرئيسي لخطة الحكومة لتقليل الأعداد، إلا أن أوامر زيادة عمليات فحص الشرطة جاءت من أعلى.

وأضاف: “بعد أن وعد أردوغان بإعادة مليون سوري على الأقل، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للشرطة بزيادة عمليات الفحص المنتظم للوثائق ذات الصلة.. خطأ بسيط، مثل عدم وجود بطاقة إقامة، يمكن أن يؤدي إلى اعتقال وترحيل سوري في نهاية المطاف”.

وفي مايو الماضي، تعهد أردوغان بإعادة مليون سوري إلى شمال البلاد، حيث أنشأ الجيش التركي وحلفاؤه “منطقة آمنة”.

وفي حين أن العودة الطوعية إلى الوطن هي الهدف المعلن، إلا أنه من الممكن ترحيل العديد من السوريين بسبب مخالفات فنية لتصاريح إقامتهم.

ويُطلب من السوريين العيش والعمل في المدينة التي تم تسجيلهم فيها ويحتاجون إلى إذن للسفر إلى مدينة أخرى، حتى ولو لإقامة قصيرة.

ومع إدراكها أن بعض السوريين يعملون في مدن أكبر مثل إسطنبول أو بورصة أو قيصري دون الحصول على الإذن أو التسجيل اللازم، فقد قامت الشرطة بإنشاء نقاط تفتيش في مناطق معينة، معظمها قريب من المكان الذي من المرجح أن يعمل فيه اللاجئون.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم ترحيل ما لا يقل عن 950 سورياً في يوليو الماضي، فيما بلغ عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بين عامي 2016 و2022 ما يصل إلى 539 ألفا و332 شخصا.

ويقول المسؤولون الأتراك إنّ معظم الذين غادروا تركيا في الأشهر الأخيرة كانوا من العائدين طوعاً، لكن اللاجئين يقولون إنه حتى أولئك الذين يحملون الأوراق الصحيحة يتم استهدافهم.

قال أسامة، وهو سوري يبلغ من العمر 34 عاماً ويعمل في مصنع للنسيج في منطقة إيكيتيلي بإسطنبول، والذي طلب إخفاء لقبه: “هذا أمر يتجاوز العقل.. نمر عبر نقاط تفتيش الشرطة مرتين في الأسبوع على الأقل، ومن المؤسف أننا نضطر إلى تحمل سوء المعاملة”.

وجرى تصوير ضباط الشرطة مرارا وتكرارا، وهم يسيئون معاملة اللاجئين، وقال الموظف السابق في رئاسة الهجرة: “إن حقيقة أن معظم ضباط الشرطة من أنصار حزب النصر اليميني المتطرف تلعب دورًا لا يمكن إنكاره في سوء المعاملة، حيث يميل هؤلاء الضباط الشباب إلى تجاوز حدودهم القانونية”.

وقام حزب النصر الذي يتزعمه أوميت أوزداغ ببناء حركة صغيرة ولكن مؤثرة ومناهضة للاجئين، وقد تمكنت من جذب حلفائها في كتلة المعارضة الرئيسية في تركيا إلى اليمين أثناء وبعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في شهر مايو.

وساعد الخطاب القاسي الذي شارك فيه الناشطون المناهضون للمهاجرين مثل أوزداغ، في تأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين على نطاق واسع خلال تلك الحملات.

وقال أسامة: “الكراهية لا تقتصر على الشرطة.. نشعر بعدم الارتياح عند التسوق أو الذهاب إلى الحديقة في عطلة نهاية الأسبوع.. حتى في وسائل النقل العام، نتعرض أحيانًا للتحرش اللفظي”.

وأضاف: “لقد أصبحت المشاعر المعادية لسوريا سائدة في جميع أنحاء تركيا.. حتى أطفالي مستبعدون من الألعاب في المدرسة. إنهم يشعرون أن عليهم قضاء الوقت مع سوريين آخرين فقط”.

تخفيف من خطر الترحيل

وأنشأ سوريون مثل أسامة، مجموعات على فيسبوك وتليغرام من أجل التخفيف من مخاطر الترحيل، وقال: “عندما نرى نقطة تفتيش للشرطة، نحذر بعضنا البعض حتى لا يتم القبض علينا بسبب فقدان وثيقة”. ”

وأضاف: “لم يكن الأمر هكذا قبل الانتخابات. لكن الآن، تقوم (الشرطة) باحتجاز الأشخاص وإرسالهم إلى مركز احتجاز. وبعد ذلك، الله وحده يعلم متى يمكنك إطلاق سراحك”.

ولا يقتصر هذا الاستهداف على السوريين؛ كما يواجه الأفارقة، وكذلك سكان آسيا الوسطى، ضوابط مشددة من الشرطة

وقال جوهان، وهو مواطن نيجيري: “نحن نخضع لتفتيشات الشرطة كل يوم تقريبًا.. الكثير منا محتجزون دون سبب وجيه”.

ويزعم اللاجئون المحتجزون سابقًا أن مراكز الاحتجاز لا تملك الموارد المناسبة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص.

وأوقفت الشرطة يوهان في تقسيم في أوائل يونيو/حزيران أثناء عودته إلى الشقة التي كان يقيم فيها مع أصدقائه، ويدعي أنّ لديه الوثائق اللازمة ولكنه كان ينتظر تجديد تصريح إقامته. وعلى الرغم من ذلك، تم اعتقاله وإرساله إلى مركز معالجة في منطقة توزلا بإسطنبول.

مسؤول أمني يرد

وعلى الرغم من مزاعم سوء المعاملة، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الحكومة كانت تطبق القوانين واللوائح ذات الصلة بشكل صحيح.

وقال المسؤول: “لا يوجد شيء خاطئ ولكننا نريد تقليل كثافة اللاجئين”، معترفًا بأنه قد تكون هناك بعض المعاملة غير اللائقة. وأضاف: “نحن نجري تحقيقات في انتهاكات الحقوق”.