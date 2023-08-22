العمانية سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج وتنافس 11 امرأة من جميلات العالم بمسابقة دولية

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وطن- اختيرت الإعلامية العمانية “سارة أمبوسعيدية “ساروليتا” ضمن 11 امرأة فقط من حول العالم لتمثل الخليج في المسابقة العالمية “Mrs Universal Empire” بعد تلقيها دعوة شخصية من الشركة البريطانية العالمية المنظمة.

ووفق وسائل إعلام عمانية كانت (ساروليتا) قد نجحت واجتازت معايير الاختيار ليتم اختيارها ممثلة لكل دول الخليج وتكون “ملكة جمال الخليج”.

ومثال للمرأة التي تجمع بين النجاح في حياتها الشخصية، وأيضا في مختلف المجالات والأعمال الإعلامية والتطوعية والتوعوية والجمال والأناقة.

وكانت الإعلامية سارة أمبوسعيدية قد اختيرت في وقت سابق من العام الماضي، ضمن قائمة أفضل الاعلاميات الشباب في 2022.

كما اختيرت ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة للعام ذاته.

وعلقت سارة أمبوسعيدية “ساروليتا” وقتها في منشور على حسابها في موقع إكس” تويتر سابقاً- في 5 يناير 2022 صباح الانجازات الجميلة والاخبار المبهجة الحمدلله تم تكريمي ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة للعام 2022م”.

صباح الانجازات الجميلة والاخبار المبهجة الحمدلله تم تكريمي ضمن افضل 100 شخصية مؤثرة للعام 2022م واتمنى ان تكون سنة 2023 سنة خير وسعادة وانجازات وتحقيق للاحلام علي وعليكم جميعًا يارب تفائوا بالخير تجدوه ❤️#صباح_الخيرᅠ #الحمدلله #صباح_الخير_والسعاده pic.twitter.com/X8Q1phgK4H — الإعلامية سارة أمبوسعيدية (@sarolita_om) January 5, 2023

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وتنشط سارة أمبوسعيدية، عبر حساباتها بمواقع التواصل وخاصة انستغرام، وتشارك متابعيها دائما صورها وأحدث إطلالاتها ونشاطاتها اليومية.

وتتمتع الإعلامية العمانية الشهيرة بجمال لافت، جعلها محل اهتمام الكثيرين وأكسبها شهرة واسع في عالم السوشيال ميديا.