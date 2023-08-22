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العمانية سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج وتنافس 11 امرأة من جميلات العالم بمسابقة دولية

اختيرت الإعلامية سارة أمبوسعيدية "ساروليتا" في وقت سابق من العام الماضي ضمن قائمة أفضل الاعلاميات الشباب في 2022

كتب خالد الأحمد
العمانية سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج وتنافس 11 امرأة من جميلات العالم بمسابقة دولية
سارة أمبوسعيدية
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وطن- اختيرت الإعلامية العمانية “سارة أمبوسعيدية “ساروليتا” ضمن 11 امرأة فقط من حول العالم لتمثل الخليج في المسابقة العالمية “Mrs Universal Empire” بعد تلقيها دعوة شخصية من الشركة البريطانية العالمية المنظمة.

ووفق وسائل إعلام عمانية كانت (ساروليتا) قد نجحت واجتازت معايير الاختيار ليتم اختيارها ممثلة لكل دول الخليج وتكون “ملكة جمال الخليج”.

ومثال للمرأة التي تجمع بين النجاح في حياتها الشخصية، وأيضا في مختلف المجالات والأعمال الإعلامية والتطوعية والتوعوية والجمال والأناقة.

الإعلامية العمانية سارة أمبوسعيدية
الإعلامية العمانية سارة أمبوسعيدية

وكانت الإعلامية سارة أمبوسعيدية قد اختيرت في وقت سابق من العام الماضي، ضمن قائمة أفضل الاعلاميات الشباب في 2022.

كما اختيرت ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة للعام ذاته.

وعلقت سارة أمبوسعيدية “ساروليتا” وقتها في منشور على حسابها في موقع إكس” تويتر سابقاً- في 5 يناير 2022 صباح الانجازات الجميلة والاخبار المبهجة الحمدلله تم تكريمي ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة للعام 2022م”.

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سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج
سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج
العمانية سارة أمبوسعيدية ساروليتا
العمانية سارة أمبوسعيدية ساروليتا

وتنشط سارة أمبوسعيدية، عبر حساباتها بمواقع التواصل وخاصة انستغرام، وتشارك متابعيها دائما صورها وأحدث إطلالاتها ونشاطاتها اليومية.

وتتمتع الإعلامية العمانية الشهيرة بجمال لافت، جعلها محل اهتمام الكثيرين وأكسبها شهرة واسع في عالم السوشيال ميديا.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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