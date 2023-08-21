الإثنين, أغسطس 21, 2023
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رياضة

من هو اللاعب موسى التعمري المتألق في الدوري الفرنسي الممتاز؟!

الأردني التعمري سجل ثنائية رائعة داخل شباك ليون في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
أهداف موسى التعمري
الأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه
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وطن- لفت النجم الأردني موسى التعمري 26 عاماً، الأنظار بعد افتتاح مكينة أهدافه مع فريق مونبلييه، عقب تسجيله هدفين داخل شباك أولمبيك ليون، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الأردني التعمري لاعب مونبلييه، هدفين رائعين داخل مرمى شباك منافسه أولمبيك ليون، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز.

 أهداف موسى التعمري في الدوري الفرنسي الممتاز

ونجح نجم الكرة الأردنية موسى التعمري، المحترف في الدوري الفرنسي الممتاز، من إحراز هدفين لصالح فريقه مونبلييه في الدقيقة ال39 وال66. داخل شباك منافسه أولمبيك ليون.

كما ونال اللاعب التعمري تقييم 8.7 درجات من 10، وفق موقع (SofaScore). المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، بعد الأداء الملفت للأنظار الذي قدمه اللاعب مع نادي مونبلييه. كما وحاز على جائزة رجل المباراة.

ويعد لاعب مونبلييه موسى التعمري، أول لاعب أردني محترف في الدوري الفرنسي الممتاز، وهو ما يجعل هدفين اللذين أحرزهما اللاعب مع فريقه الجديد تاريخين على صعيد الكرة الأردنية للاعبين المحترفين في أوروبا.

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وتغلب فريق مونبلييه على منافسه أولمبيك ليون. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، السبت.

اللاعب موسى التعمري
الأردني التعمري لاعب نادي مونبلييه الفرنسي

من هو اللاعب موسى التعمري؟!

موسى سليمان التعمري، لاعب كرة قدم أردني محترف، من مواليد شهر يونيو عام 1997، يلعب في مركز الجناح مع نادي مونبلييه الفرنسي ومنتخب النشامى الأردني في الوقت الحالي.

بدأ التعمري مسيرته الكروية مع شبان الأردن في عام 2016. لينتقل بعدها إلى نادي الجزيرة الأردني عام 2017 على سبيل الإعارة، ليوقع بعدها مع نادي أبويل القبرصي عام 2018.

موسى التعمري
موسى التعمري الأردني

كما وتعاقد بعدها مع نادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي عام 2020، ليتعاقد نادي مونبلييه الفرنسي هذا الصيف.

يذكر بأن عقد الأردني موسى التعمري مع نادي مونبلييه الفرنسي ساري المفعول لمدة 3 مواسم قادمة. (أي حتى صيف عام 2026).

المصدروطن + بين سبورت تويتر + مونبلييه تويتر + SofaScore

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