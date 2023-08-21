الإثنين, أغسطس 21, 2023
الرئيسيةحياتناماذا يجب أن نأكل لتقوية الذاكرة والمحافظة على صحّة الدماغ؟
حياتنا

ماذا يجب أن نأكل لتقوية الذاكرة والمحافظة على صحّة الدماغ؟

"لا يقتصر المحافطة على سلامة الدماغ والذاكرة على النظام الغذائي فحسب".

كتب معالي بن عمر
المحافظة على صحة الدماغ
المحافظة على صحة الدماغ
- Advertisement -

وطن-يعتبر الدماغ من أهم أعضاء الجسم، والمحافظة على صحته وسلامته أمر ضروري للتمتع بحياة نشيطة. بيد أنه، مع تقدمنا ​​في العمر، تصبح المخاوف بشأن الحفاظ عليهما أمر معقد بعض الشيء.

أظهر العلم أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في حماية وتعزيز صحة الذاكرة والدماغ. وفيما يلي كشف موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني، عن الأطعمة التي يدعمها البحث العلمي لتعزيز الذاكرة والعناية بالدماغ طوال الحياة.

1. الأسماك الدهنية: أوميغا 3 للدماغ

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والسلمون المرقط والرنجة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ضرورية لصحة الدماغ. كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصة حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، هي مكونات هيكلية رئيسية لأغشية خلايا الدماغ وترتبط بتحسين الوظيفة الإدراكية والحماية من التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في العمر.

الأسماك الدهنية  مثل السلمون والسلمون المرقط والرنجة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ.
الدماغ

كيف يمكننا دمج المزيد من الأسماك الدهنية في نظامنا الغذائي؟

ينبغي تضمين الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع. كما يمكنك إعداد أطباق مختلفة منها من خلال استخدام الشواية أو في الفرن أو على البخار للحفاظ على محتواها الغذائي. إذا لم تكن من محبي الأسماك، فإن مكملات زيت السمك؛ هي أيضًا بديل للتمتع بفوائد الأوميغا 3.

2. الفواكه الحمراء: مضادات الأكسدة لمكافحة الإجهاد التأكسدي

يشتهر التوت، والفراولة، بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين وفيتامين سي، حيث تساعد هذه المواد المضادة للأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الدماغ المرتبط بالشيخوخة والتدهور المعرفي. بالإضافة إلى ذلك،  ثبت أن المركبات الموجودة في التوت تعمل على تحسين الاتصال بين خلايا الدماغ وزيادة اللدونة العصبية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

كيف يمكننا دمج المزيد من الفاكهة الحمراء في نظامنا الغذائي؟

أضف الفاكهة الحمراء إلى وجبات الإفطار أو الوجبات الخفيفة أو الحلويات. كما يمكنك الاستمتاع بها طازجة أو مجمدة أو إضافتها إلى العصائر والزبادي. فالتنوع؛ هو المفتاح للتأكد من حصولك على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة.

- Advertisement -

3. المكسرات: الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة

  • مكملات أوميغا 3 للدماغ ومرض الزهايمر

يعدّ الجوز مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ، فلضلاً عن أن كلها مفيدة لصحة الدماغ. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الجوز على تقليل الإجهاد التأكسدي، بينما تساهم أحماض أوميغا 3 الدهنية في صحة أغشية خلايا الدماغ والوظيفة الإدراكية. كما تم ربط فيتامين E الموجود في الجوز بالحماية من التدهور المعرفي.

ينبغي تضمين الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع
الأسماك الدهنية

كيف يمكننا تضمين المزيد من المكسرات في نظامنا الغذائي؟

تعد المكسرات وجبة خفيفة رائعة يمكن إضافتها إلى السلطات أو دقيق الشوفان أو الزبادي أو العصائر. ومع ذلك، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فمن المهم تناولها باعتدال.

4. الخضار الورقية الخضراء: مغذيات أساسية للدماغ

الخضار الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت والسلق السويسري، غنية بالعناصر الغذائية الأساسية للدماغ، مثل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة. حمض الفوليك مهم بشكل خاص، لأنه مرتبط بخفض مستويات الهوموسيستين؛ وهو حمض أميني يمكن أن يؤدي فائضه إلى إتلاف خلايا الدماغ وزيادة خطر التدهور المعرفي.

كيف يمكننا دمج المزيد من الخضار الورقية الخضراء في نظامنا الغذائي؟

أضف الخضار الورقية إلى السلطات والعصائر والأطباق الرئيسية. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا دمجها في السندويشات والعجة لزيادة تناول العناصر الغذائية.

ما هي العناصر الغذائية الأخرى الضرورية لصحة الدماغ إلى جانب تلك المذكورة؟

بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المحددة المذكورة، فإن العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين ب 12 والحديد والزنك والمغنيسيوم مهمة أيضًا لصحة الدماغ. لذلك، من الضروري الحفاظ على نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

هل يمكن للأطعمة المذكورة أن تمنع الأمراض التنكسية العصبية؟

على الرغم من أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يساهم في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية، فإنه ليس ضمانًا مطلقًا، إذ تلعب العوامل الوراثية ونمط الحياة وعوامل أخرى دورًا مهمًا في الوقاية من هذه الأمراض.

هل يمكن أن تحل المكملات الغذائية محل تناول الطعام من أجل صحة الدماغ؟

يمكن أن تكون المكملات مفيدة لتصحيح نقص غذائي معين، ولكن يفضل الحصول على العناصر الغذائية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع. يوفر الغذاء مزيجًا من العناصر الغذائية المفيدة والمركبات التي قد لا تكون موجودة في المكملات الغذائية.

ولا شكّ أن العناية بالدماغ أمر ضروري للحفاظ على جودة الحياة والرفاهية، إذ أظهر العلم أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ بشكل عام.

يوفر الغذاء مزيجًا من العناصر الغذائية المفيدة والمركبات التي قد لا تكون موجودة في المكملات الغذائية.
النظام الغذائي يحافظ على صحة الدماغ

ويمكن أن يساهم دمج الأسماك الدهنية الغنية بأوميغا 3 والتوت المضاد للأكسدة والمكسرات والخضروات الورقية الخضراء في نظامنا الغذائي بشكل كبير في الحفاظ على صحة الدماغ بمرور الوقت. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن النظام الغذائي ليس سوى أحد العوامل التي تؤثر على صحة الدماغ، لذلك، يعد أسلوب الحياة النشط وإدارة الإجهاد والراحة الكافية مكونات أساسية للحفاظ على وظيفة الدماغ المثلى على المدى الطويل.

المصدرمينتي أسومبروسا-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

كيف يكشف بؤبؤ العين عن نشاط دماغك؟

حياتنا

كيف يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة تسريع التدهور المعرفي للشخص؟

حياتنا

كيف يسبّب الغلوتين التهابًا في الدماغ؟

حياتنا

الرابط الغامض: كيف تؤثر منطقة الدماغ “ما تحت المهاد” على شهيتك ووزنك؟

حياتنا

زرع رقائق دقيقة في دماغ تعيد جزئيًا حاسة اللمس والحركة لدى الرجل المصاب بالشلل

حياتنا

ماذا تأكل عندما تعاني من تشنجات عضلية؟

حياتنا

زيادة مستويات الدوبامين: 10 طرق فعالة لتحسين الصحة العقلية والعاطفية

حياتنا

5 عادات بسيطة لتعزيز صحة الدماغ.. ما هي؟

حياتنا

دماغنا يتفاعل مع الصمت بنفس طريقة تفاعله مع الأصوات!

حياتنا

للحفاظ على لياقته..هذا هو النظام الغذائي الذي يتبعه لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش

حياتنا

كم عمر دماغك؟ اختبار بسيط يكشف عن مدى جودة ذاكرتك

حياتنا

هل أنت منهم؟ دراسة تكشف عن علامة فارقة عند الأشخاص ذوو الذكاء العالي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“كأنه سعودي أبا عن جد”.. أحدث ظهور لكريستيانو رونالدو يلفت الأنظار (فيديو)

هكذا هنأ بلعرب شقيقه ذي يزن بن هيثم ولي عهد عُمان بذكرى ميلاده (شاهد)

جنس حرام ودعارة خلف ستار مراكز المساج بقطر.. الشرطة داهمتها وهذا ما وجدته

محمد بن زايد ينتقم من أكاديمي بارز انتقد السيسي.. دخل عامه الـ9 في سجون الإمارات

“الغيرة من دبي وحذف قبلة المسلمين”.. الكشف عن فضائح مدوية لرؤية وزارة الإعلام السعودية

اتهام السعودية بارتكاب جرائم قتل جماعي للمهاجرين على حدود اليمن (شهادات مؤلمة)

زوج ميريام فارس يصورها بنفسه وهي ترقص بالمايوه (فيديو)

التخدير فوق الجافية يزيد من مخاطر إصابة ابنك بالتوحد

عرض فيلم باربي في الإمارات.. مقرب من ابن زايد يطرح تساؤلات صادمة ثم يحذف تغريدته

لابورت يُوقع مع النصر السعودي بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل عقده

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC