سعودي يرمي الأموال على عروسه المصرية والمعازيم يتدافعون لالتقاطها

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وطن- تفاعل مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لحفل زفاف عريس خليجي على عروس مصرية. وأثار المقطع المصور جدلا واسعا في مصر، بعد إلقاء العريس النقود على زوجته أثناء رقصها في الحفل، فيما تزاحم أهل العروس لنيل تلك النقود من أرضية القاعة، في مشهد أذهل عائلة العروسين.

جدل واسع أشعله مقطع الفيديو، ما دفع خال العروس للدخول على خطّ التفاعل. حيث صرّح “السيد الجفني” لوسائل إعلام محلية أن العريس من أب سعودي وأم مصرية، ولد وتربى في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن ارتداءه للزي الخليجي كان تنفيذا لرغبة ابنة شقيقته (العروس).

ولفت الجفني إلى أنّ “تعليقات المتابعين تسببت في حالة كبيرة من الحزن لوالدة العروس، والعريس ألقى الأموال على سبيل الدعابة فقط”، مطالبا بتفهم الأمر بصورة حقيقية والتوقف عن التعليقات السلبية.

شهود عيان من حفل الزفاف

تعليقات كثيرة صاحب مقطع الفيديو المتداول، بين من وصف الحضور بـ “المتسولين لمال العروس الخليجي” وبين من وصف العروس بـ “الراقصة في الملاهي الليلية التي تُرشق بالأموال”.

مقطع فيديو يثير جدل لـ عريس خليجي ينثر فلوس على زوجته في مصر .. #العريس_الخليجي pic.twitter.com/1sa4zB5Ag9 — مشاهير و خرابيط (@_jiif) August 20, 2023

تواصلت وسائل إعلام مصرية مع عدد من أقارب العروسين وبعض الحضور في حفل الزفاف. وبينهم شابة تدعى إنجي كانت في العرس.

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وقالت إنجي إن “العروس تدعى مروة، وهي جارتها التي كانت تستعد لحفل زفافها بفرحة كبيرة، نظرا لأنها سعيدة بعريسها الذي ساقه إليها القدر”، حسب ما نقل عنها موقع “القاهرة 24” المحلّي.

بيت ابو الترند يا اخي…لبيت ابوكم

فى مشهد مقزز عبثى عريس لابس زى خليجى يوم فرحه يرمى فلوس على عرةسته يدخل المعازيم زى المجانين يلموا الفلوس من الارض،فى مشهد مهين

طلع مصري من الشرقيه واسمه محمد عبد الحميد وكان مبيض محاره فالسعودية و الفلوس دي بتاعة بنك الحظ#فضحتونا😠 pic.twitter.com/xzePvHNV5Y — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) August 21, 2023

وأكّدت إنجي أن العريس مصري، وهو أحد أقارب جيران مروة، ولكنه يمكث في السعودية مع أسرته منذ زمن طويل، وحينما رأى مروة أُعجب بها وتقدم لزواجها على الفور.

ما قصّة رمي الأموال على العروس المصرية؟

تحدّثت إنجي عن مشهد رمي العريس الأموال على عروسته بطريقة مستغربة، وقالت إنه (العريس) “أراد أن يعبر عن فرحته بأسلوبه الخاص، ورمي الأموال على عروسه من باب الحرية الشخصية” على حدّ تعبيرها.

وتابعت بلهجة مصرية “كان فرحان بيها وقعد يرمي فلوس.. وكل واحد في بلده عنده عادات وتقاليد”.

وفي الأثناء، عزا كثيرون المشهد المتداول لتدافع عشرات المصريين أغلبهم من الشباب على التقاط بعض الأموال المرمية على الأرض بطريقة مهينة، إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر منذ سنوات.

حيث أنه ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدلاً شهرياً بلغ 1.9 % في يوليو/ تموز الماضي، مقابل معدلاً بلغ 1.3 % في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.1 % في يونيو/ حزيران الماضي.