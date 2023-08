هل تعمد حكيمي إهانة السعوديين وابن سلمان؟.. داعب نيمار وأوصاه بهذا الأمر (فيديو)

- Advertisement -

وطن- سخر الدولي المغربي أشرف حكيمي، من زميله السابق في نادي العاصمة الفرنسية، نيمار جونيور خلال لقاء الوداع الذي جمع الأخير مع لاعبي فريقه الذي انضمّ لصفوفه عام 2017، قبل انتقاله لصفوف نادي الهلال.

وفي غمرة الوداع بين نجوم باريس سان جيرمان، الذين تقدمهم المدرب لويس إنريكي، ألقى حكيمي نكتة طريفة لم يكم يظّن أنها ستسافر ليبلغ صداها وكالات الأنباء العالمية.

وكان “حكيمي” يتحدّث بنبرة عادية ممازحا نيمار قائلا له “في السعودية قل فقط السلام عليكم وسيضيفون لك 500 يورو”، في إشارة من اللاعب المغربي إلى الطريقة “التي لا يمكن توقّعها” للإنفاق السعودي على الرياضيين حول العالم.

ويشار أنه حسب معطيات صحفية تتناقلها وسائل إعلام سعودية، سيحصل البرازيلي نيمار بعد انتقاله لصفوف الهلال على مايقرب 300 مليون يورو على مدار موسمين. ناهيك عن الامتيازات “الخاصّة” التي سيحظى بها.

تفاعلاً مع كلمات حكيمي، لم يتمالك نيمار وعدد من نجوم باريس سان جيرمان أنفسهم حيث انفجروا بالضحك.

فيما اكتفى لويس إنريكي بالإشادة بنيمار مشيرا إلى أنه “لاعب عالمي ومحترف حقيقي”.

وتسبب هذا المقطع بغضب واسع بين السعوديين، الذين اعتبروا حديث حكيمي إهانة للسعودية وسخرية من قاداتها وعلى رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى هذه الصفقات بشكل شخصي ويشرف عليها.

وبالعودة لباريس سان جيرمان، فقد استقبلت إدارته من نظيرتها في الهلال السعودي مبلغ 90 مليون يورو مقابل الموافقة على انتقال نيمار.

نيمار الذي يستمر عقده حتى صيف 2025 مع الهلال السعودي، كان قد انضم إلى نادي “باريس سان جيرمان” عام 2017، قادما من “برشلونة” مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو بعد أربع سنوات قضّاها مع عشّاق الفريق الكاتالوني الذي جاءه من سانتوس البرازيلي عام 2013 مقابل 88 مليون يورو.

Imagine if someone told you back in 2013 that Neymar will end his career with zero Ballon d'Ors… pic.twitter.com/jp75l1muXa

— Noodle Vini (@vini_ball) August 14, 2023