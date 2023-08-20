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بالصور.. كشف هوية ضابط مصري متورط بفضيحة “طائرة الكنز” بزامبيا

وفق أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقيد محمد عبد الحق جودة عمل في وظيفة مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن خلال عامي 2011 و2012

كتب فهمي الورغمي
بالصور.. كشف هوية ضابط مصري متورط بفضيحة
محمد عبد الحق جودة
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وطن- كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اسم أحد المتورطين بالقضية التي اشتهرت باسم “طائرة زامبيا”، والتي تم احتجازها ومن كان على متنها بعد العثور داخلها على مواد وصفت بالممنوعة، وهو العقيد “محمد عبد الحق جودة”.

واحتجزت السلطات الزامبية طائرة مصرية خاصة، يوم الثلاثاء الماضي ، وعلى متنها 5.69 مليون دولار نقدا، و602 سبيكة ذهب مشتبه بها، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة ذخيرة.

وقال مدير مكافحة المخدرات في زامبيا ” ناسون باندا” إن الطائرة المستأجرة نقلت إلى لوساكا من القاهرة، وتم اعتقال 10 أشخاص- ستة مصريين، وهولندي، وإسباني، ولاتفيا، وزامبي – على ذمة التحقيق.

وفيما لم تعلق السلطات المصرية على العملية في زامبيا وحذفت وسائل الإعلام المصرية خبر المصادرة كشفت منصة “متصدقش” المختصة بالتحقق من الأخبار، أسماء 5 من 6 أشخاص مصريين كانوا على متن الطائرة واحتجزتهم السلطات الزامبية على ذمة القضية.

وحصلت المنصة على أسماء المصريين الذين كانوا متواجدين على متن الطائرة القادمة من مصر، بعد الحصول على المذكرة القانونية التي أرسلها مكتب المحاماة المُكلف بالدفاع عنهم إلى لجنة مكافحة المخدرات.

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وهم ” مايكل عادل ميشيل بطرس”و”ـ وليد رفعت فهمي بطرس”و” ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي”و” منير شاكر جرجس عوض”و” محمد عبد الحق محمد جودة”.

سبائك ذهب على متن طائرة زامبيا
سبائك ذهب على متن طائرة زامبيا

عقيد مصري عمل في السفارة المصرية بواشنطن

ووفق أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية، فإن “عبدالحق” عمل في وظيفة مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن خلال عامي 2011 و2012، وكانت رتبته رائد بالجيش المصري آنذاك.

اعتقال أحد محرري فريق “متصدقش”

وبعد أيام قليلة من نشر المنصة المتخصصة بالتحقق من الأخبار والفيديوهات وكشفها لشبهات تورط عدد من المسؤولين المصريين بها وبدل التحقيق بالواقعة التي تشكل فضيحة سياسية وديبلوماسية لنظام السيسي بكل المعايير، عمدت قوات الأمن المصرية إلى اعتقال أحد محرريها وهو “كريم أسعد”.

بعد اقتحام منزله والاعتداء على زوجته بالضرب والشتم قبل أن تقوم باعتقاله وفتح حساب “متصدقش” الذي يديره وحذف البوستات التي تتضمن أسماء المصريين الذين كانوا على متن طائرة زامبيا، حسب زوجة أسعد.

وأصدرت المنصة بياناً أشارت فيه إلى أن الزميل الصحفي ” كريم أسعد عضو فريق تحرير “متصدقش” تعرض للاعتقال في الواحدة من صباح يوم السبت، بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية بملابس مدنية وضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقة ثم اصطحبوا زميلنا كريم لمكان لا نعلمه حتى الآن.

وأضافت المنصة في بيانها أن “المسلحين لم يسألوا زميلنا قبل اعتقاله سوى عن تغطيتنا على مدى الأيام القليلة الماضية لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر. لكن هذا التصعيد المروع بدأ قبل حادث الطائرة وعلى مدى الأشهر الماضية واجهنا حملة تشويه شرسة ودعاوى تحريض ضد منصتنا والعاملين بها.”

“ومتصدقش” هي منصة صحفية مستقلة أسسها الصحفي محمد أبو الغيط، عام 2018، أثناء إقامته في لندن.

وكريم أسعد صحفي، عمل في عدة مؤسسات مصرية وعربية منذ تخرجه من كلية الإعلام في 2016. يؤمن بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات لذلك عمل عضوًا في فريقنا من مصر، لا هاربًا ولا منتميًا لأي جماعة أو حزب، وليس له أي نشاط سياسي.

وحملت المنصة السلطات الأمنية مسئولية سلامة الزميل كريم أسعد، وباقي فريق العمل، ونطالب بإظهاره وتمكين محاميه من معرفة مكانه وظروف احتجازه والتهمة الموجهة إليه.

وبجانب اعتقال أسعد، يتعرض باقي الفريق الموجود في مصر حاليًا إلى ضغوطات ومطاردات أمنية، منذ مساء أمس الجمعة، بسبب التغطية الخاصة بالطائرة التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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