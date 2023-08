بالصور.. كشف هوية ضابط مصري متورط بفضيحة “طائرة الكنز” بزامبيا

- Advertisement -

وطن- كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اسم أحد المتورطين بالقضية التي اشتهرت باسم “طائرة زامبيا”، والتي تم احتجازها ومن كان على متنها بعد العثور داخلها على مواد وصفت بالممنوعة، وهو العقيد “محمد عبد الحق جودة”.

واحتجزت السلطات الزامبية طائرة مصرية خاصة، يوم الثلاثاء الماضي ، وعلى متنها 5.69 مليون دولار نقدا، و602 سبيكة ذهب مشتبه بها، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة ذخيرة.

وقال مدير مكافحة المخدرات في زامبيا ” ناسون باندا” إن الطائرة المستأجرة نقلت إلى لوساكا من القاهرة، وتم اعتقال 10 أشخاص- ستة مصريين، وهولندي، وإسباني، ولاتفيا، وزامبي – على ذمة التحقيق.

وفيما لم تعلق السلطات المصرية على العملية في زامبيا وحذفت وسائل الإعلام المصرية خبر المصادرة كشفت منصة “متصدقش” المختصة بالتحقق من الأخبار، أسماء 5 من 6 أشخاص مصريين كانوا على متن الطائرة واحتجزتهم السلطات الزامبية على ذمة القضية.

وحصلت المنصة على أسماء المصريين الذين كانوا متواجدين على متن الطائرة القادمة من مصر، بعد الحصول على المذكرة القانونية التي أرسلها مكتب المحاماة المُكلف بالدفاع عنهم إلى لجنة مكافحة المخدرات.

وهم ” مايكل عادل ميشيل بطرس”و”ـ وليد رفعت فهمي بطرس”و” ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي”و” منير شاكر جرجس عوض”و” محمد عبد الحق محمد جودة”.

ووفق أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية، فإن “عبدالحق” عمل في وظيفة مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن خلال عامي 2011 و2012، وكانت رتبته رائد بالجيش المصري آنذاك.

وبعد أيام قليلة من نشر المنصة المتخصصة بالتحقق من الأخبار والفيديوهات وكشفها لشبهات تورط عدد من المسؤولين المصريين بها وبدل التحقيق بالواقعة التي تشكل فضيحة سياسية وديبلوماسية لنظام السيسي بكل المعايير، عمدت قوات الأمن المصرية إلى اعتقال أحد محرريها وهو “كريم أسعد”.

بعد اقتحام منزله والاعتداء على زوجته بالضرب والشتم قبل أن تقوم باعتقاله وفتح حساب “متصدقش” الذي يديره وحذف البوستات التي تتضمن أسماء المصريين الذين كانوا على متن طائرة زامبيا، حسب زوجة أسعد.

وأصدرت المنصة بياناً أشارت فيه إلى أن الزميل الصحفي ” كريم أسعد عضو فريق تحرير “متصدقش” تعرض للاعتقال في الواحدة من صباح يوم السبت، بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية بملابس مدنية وضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقة ثم اصطحبوا زميلنا كريم لمكان لا نعلمه حتى الآن.

بيان من فريق منصة "متصدقش" لتدقيق المعلومات

See the English translation below

في الواحدة من صباح اليوم السبت تعرض زميلنا الصحفي كريم أسعد عضو فريق تحرير "متصدقش" للاعتقال بعد ان اقتحمت منزله قوة قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية، ضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقة… pic.twitter.com/fErDqFlDEI

— متصدقش (@matsda2sh) August 19, 2023