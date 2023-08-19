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حياتنا

زوجة نيمار عارية في السعودية.. تنافس جورجينا وتشعل الأجواء بأول ظهور

"Bruna Biancardi" ظهرت تستعرض ملابسها وحملها في أول إطلالة لها من السعودية

كتب باسل سيد
زوجة نيمار عارية في السعودية وتشعل الأجواء بأول ظهور من الرياض
زوجة نيمار عارية في السعودية
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وطن- بثت “Bruna Biancardi” زوجة لاعب الهلال الجديد النجم البرازيلي العالمي نيمار، مقاطع فيديو وصور وثقت أول إطلالتها من المملكة العربية السعودية، حيث انتقلت للعيش هناك رفقة نيمار الذي أتم صفقته التاريخية مع النادي السعودي مؤخرا.

وعبر حسابها الرسمي بانستغرام من خلال خاصية “الاستوري”، نشرت زوجة نيمار مقطعا مصورا استعرضت فيه الزي الذي ترتديه والذي ستقابل به الجمهور السعودي لأول مرة.

وارتدت زوجة نيمار ملابس ضيقة مثيرة كشفت عن صدرها ومفاتنها، وكانت تسعترض جسدها وظهر بطنها منتفخا حيث حملت بطفلها الأول من نيمار.

وأظهرت “Bruna Biancardi” أيضا شالا من القماش وجربت وضعه على كتفيها، فيما يبدو أنها جهزته لتغطية جسدها نوعا ما أثناء مقابلة الجمهور السعودي.

وفي فيديو آخر وجهت زوجة نيمار كاميرتها نحو العاصمة الرياض من شرفة الغرفة التي تقيم فيها، وبدأت في استعراض معالم العاصمة التي أعجبت بها كثيرا.

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كما ظهرت أيضا وهي تتسوق داخل أحد المراكز التجارية، وقالت إنه يتواجد في الفندق.

زوجة نيمار عارية في السعودية
زوجة نيمار عارية في السعودية

حفل استقبال نيمار

وأقام نادي الهلال، حفلًا كبيرًا لاستقبال وتقديم نيمار لجماهيره بعد أن تعاقد معه قادمًا من باريس سان جيرمان، نظير 90 مليون يورو.

وأقيم الحفل على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وبحضور 70 ألف من مناصري “الموج الأزرق” في المدرجات.

ويشار إلى أن الهلال افتتح موسمه في دوري روشن بانتصار عريض على أبها بثلاثة أهداف لهدف، ويمني النفس أن يحتفل بنيمار خير احتفال.

وأمس الجمعة، وصل النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة السعودية الرياض بعد انتقاله إلى صفوف الهلال.

وقال نيمار في تصريحات عبر حساب ناديه الجديد: “الهلال ناد كبير ويملك مشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا”.

وتابع “كل هذا يجعلني أشعر أني اتخذت القرار الصحيح في الوقت المناسب، مع النادي المناسب”.

واختتم “أحب الفوز وتسجيل الأهداف، وأعتزم الاستمرار في ذلك في السعودية مع الهلال”.

وظهرت والدة نيمار أيضا في الرياض، وشاركت صورا لها وهي ترتدي الزي السعودي التقليدي وتشرب القهوة وترتدي الجمال، رفقة حفيدها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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