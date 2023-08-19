جمهور رونالدو يشنّ هجوماً بصور “محرجة” على عشيقته السابقة إيرينا شايك! (شاهد)

وطن – تعرضت عارضة الأزياء إيرينا شايك لهجوم بـ”ميمز” من جمهور عشيقها السابق كريستيانو رونالدو، في ظل علاقتها الرومانسية مع توم برادي.

كانت إيرينا شايك قد ارتبطت بكريستيانو رونالدو لمدة خمس سنوات من 2010 إلى 2015 قبل انفصالهما. وعلى الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمان على هذه العلاقة، لا تزال لا تستطيع الهروب من معجبي “الدون”، كما يظهر من خلال قسم التعليقات على حسابها على إنستغرام.

بدأت شايك، البالغة من العمر 37 عامًا، مؤخرًا في مواعدة اللاعب المعتزل لكرة القدم الأمريكية توم برادي.بحسب صحيفة marca الإسبانية

جمهور رونالدو يهاجم إيرينا شايك

والآن، يغرق معجبو كريستيانو صفحتها على إنستغرام بصور وفيديوهات وميمز لرونالدو. كما يستخدمون صور زوجته، جورجينا رودريغيز، لإزعاج العارضة.

تبدو العارضة الشهيرة غير متأثرة بالهجوم الكبير من محتوى رونالدو في تعليقاتها. هي أصلاً أصبحت شهيرة بفضل مواعدتها له، لكنها أصبحت لاحقًا أمًا لطفل من الممثل برادلي كوبر.

انفصلت شايك وكوبر بعد أربع سنوات من المواعدة.

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ومع ذلك، لم يقم معجبوه بمهاجمة حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي بميمز من فيلم “The Hangover”.

أما أحدث منشور للعارضة إيرينا شايك، فهو جلسة تصوير مثيرة قبل بضعة أيام للعبة تنس، وكان قسم التعليقات على هذه الصور مليء بــِ”ميمز” رونالدو.

View this post on Instagram A post shared by irina shayk (@irinashayk)

توم برادي أشيع منذ فترة عن علاقة تجمعه بكيم كارداشيان، ليوضح مصدر لاحقاً لـمجلة “بيبول” الشهيرة، أن علاقتهما هي علاقة صداقة فقط.

لكن، هل تشعر جيزيل بوندشين بالغيرة بعد شائعات حول علاقة تجمع زوجها السابق توم برادي وإيرينا شايك؟. إذ ان الثنائي انفصل في أكتوبر الماضي بعد زواج دام لـ13 عاماً.

الجمهور نشر تعليقات متعلقة بجيزيل بوندشين، في قسم التعليقات على صور أيرينا شايك، حيث قاموا بمقارنتها مع حبيبة برادي الجديدة.

ووفقًا للتقارير، كانت شايك تبذل قصارى جهدها للحفاظ على علاقتها مع برادي في الخفاء. على الرغم من أنهما شوهدا مؤخرًا معًا في لندن.