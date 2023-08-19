السيسي يفرج عن أحمد دومة بعد 10 سنوات مؤلمة في السجن

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وطن- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المعتقلين، وبينهم الناشط المسجون منذ عدة سنوات أحمد دومة.

وقال النائب البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة”.

وأحمد دومة محبوس منذ عام 2013، ففي ديسمبر 2013 ألقت قوات الأمن القبض عليه، على خلفية تواجده بمحيط محكمة عابدين أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر سيء السمعة.

وواجه دومة عدد من التهم وصدر ضده حكم بالسجن لثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى.

وفي عام 2015، حكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه بين آخرين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” التي وقعت عام 2012.

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وقدم محامي دومة، طعنا على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتمت إعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، قضت بسجنه 15 عاماً وتغريمه 6 ملايين جنيه، وفي عام 2020، أيدت محكمة النقض الحكم عليه.

تدهور الحالة الصحية

وعانى أحمد دومة من تدهور حالته الصحية بشكل مطرد بسبب حبسه في زنزانة انفرادية لسنوات، حيث عانى من أمراض مزمنة من بينها تآكل في مفصلي الركبة، والتهاب مزمن بالأعصاب، وانزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، واكتئاب ونوبات قلق حادة، خشونة في مفصل الكتف، نوبات صداع نصفي حادة، اضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدم إضافة إلى المشاكل الصحية.

وسبق أن أثارت منظمات حقوقية، ملابسات اعتقال دومة وقالت إن استهدافه كان بسبب نشاطه السياسي وآرائه المعارضة للسلطات، وأن منع أشعاره تعتبر انتهاكا لحقه في حرية التعبير.