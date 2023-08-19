السبت, أغسطس 19, 2023
الرئيسيةالهدهدالسيسي يفرج عن أحمد دومة بعد 10 سنوات مؤلمة في السجن
الهدهد

السيسي يفرج عن أحمد دومة بعد 10 سنوات مؤلمة في السجن

أحمد دومة: الرحلة المأساوية لناشط مصري من الاعتقال إلى الإفراج بعد عقد من الزمن

كتب باسل سيد
السيسي يفرج عن أحمد دومة بعد 10 سنوات مؤلمة في السجن
أحمد دومة
- Advertisement -

وطن- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المعتقلين، وبينهم الناشط المسجون منذ عدة سنوات أحمد دومة.

وقال النائب البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة”.

وأحمد دومة محبوس منذ عام 2013، ففي ديسمبر 2013 ألقت قوات الأمن القبض عليه، على خلفية تواجده بمحيط محكمة عابدين أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر سيء السمعة.

وواجه دومة عدد من التهم وصدر ضده حكم بالسجن لثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى.

وفي عام 2015، حكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه بين آخرين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” التي وقعت عام 2012.

- Advertisement -
السياسي أحمد دومة
السياسي أحمد دومة

وقدم محامي دومة، طعنا على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتمت إعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، قضت بسجنه 15 عاماً وتغريمه 6 ملايين جنيه، وفي عام 2020، أيدت محكمة النقض الحكم عليه.

تدهور الحالة الصحية

وعانى أحمد دومة من تدهور حالته الصحية بشكل مطرد بسبب حبسه في زنزانة انفرادية لسنوات، حيث عانى من أمراض مزمنة من بينها تآكل في مفصلي الركبة، والتهاب مزمن بالأعصاب، وانزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، واكتئاب ونوبات قلق حادة، خشونة في مفصل الكتف، نوبات صداع نصفي حادة، اضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدم إضافة إلى المشاكل الصحية.

وسبق أن أثارت منظمات حقوقية، ملابسات اعتقال دومة وقالت إن استهدافه كان بسبب نشاطه السياسي وآرائه المعارضة للسلطات، وأن منع أشعاره تعتبر انتهاكا لحقه في حرية التعبير.

المصدرفيس بوك , وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

حفيد السيسي يستنفر علاء مبارك بعد مباراة الجودو المثيرة للجدل

تقارير

من هو اللواء فؤاد عبد الحليم وهل هو بديل السيسي؟.. وعلاقة سامي عنان بالبيان الذي قلب مصر

الهدهد

طائرة الكنز المحملة بالذهب والأسلحة والدولارات.. هل يملكها محمد أبو العينين؟

الهدهد

كلفة المشروعات غير المجدية.. توقعات مرعبة لحجم ديون مصر في الـ5 سنوات المقبلة

الهدهد

لم ينشر من قبل.. تفاصيل تقرير سري يدين السيسي في فض رابعة وهكذا تم إخفاؤه

الهدهد

من داخل مصر.. مواطن يكسر حاجز الخوف ويعلن الثورة على السيسي (فيديو)

الهدهد

مريم سمير فايز.. السيسي يجامل الكنيسة على حساب حرية المعتقد لأهداف شخصية

تقارير

10 سنوات على مذبحة رابعة.. نفذها السيسي بحجة إنقاذ الدولة فأين وصلت مصر؟ (فيديو)

اقتصاد

مصر.. سعر الدولار تجاوز الـ 40 جنيها بالعقود الآجلة وأنباء تشير لموعد التعويم الجديد

الهدهد

أمن السيسي يعتدي على أحمد الطنطاوي.. الداخلية تُبرر بعد انتشار الفيديو

الهدهد

هل تتعمد أسرة مبارك إحراج السيسي؟.. ظهور مفاجئ لعلاء مبارك يشغل المصريين

الهدهد

تزامنا مع تحذيرات مصطفى بكري.. منافس جدي محتمل قد يخوض الانتخابات أمام السيسي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا تعرف عن جوز البقان الذي يحارب السمنة ومرض السكري؟

مريم حسين تهين علم المغرب بإطلالة عارية بجانبه (فيديو)

رونالدو في الصدارة.. أغلى 10 رواتب لاعبين في كرة القدم حالياً

دخول حوثي على خط التراشق السعودي الإماراتي.. ماذا وقع بين الحليفين؟

نظارات الحماية من الأشعة الزرقاء لا تحمي عينيك كما كنت تعتقد!

طائرة الكنز المصرية.. وثيقة بيانات تكشف معلومات جديدة وتفجر مفاجآت مدوية

موعد مباراة برشلونة ضد قادش والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

وائل كفوري يتعرض للتحرش أمام حبيبته المغربية (فيديو)

فجر السعيد تتشمت في اللبنانيين وتتوعد “ما شفتوا شي لسة” (شاهد)

خطيب حوثي يقول إن 90% من أساتذة الجامعات “أنجاس”.. هل سبّ نفسه بينهم؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC