25 دولة نصفها عربية.. شحّ المياه يُهدد نصف سكان الكوكب وثلث اقتصاده بحلول 2050

وطن- وفقًا لبحث جديد أعده معهد الموارد العالمية، تواجه 25 دولة تضم ربع سكان العالم إجهادًا مائيًا شديدًا. وتشير البيانات الواردة من المعهد الدولي إلى أن هذه البلدان تستخدم بانتظام 80٪ من إمداداتها المائية كل عام.

وتكشف خريطة مخاطر المياه، ضمن التقرير، أن الطلب على المياه يتزايد في جميع أنحاء العالم وقد تضاعف منذ عام 1960.

وفي حين أن الطلب على المياه قد استقر في أوروبا والولايات المتحدة ، فإنه يرتفع في إفريقيا. حتّى أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه حول العالم بنسبة تتراوح بين 20٪ و 25٪.

وتشمل البلدان الخمسة والعشرون التي تعاني من أكبر قدر من الإجهاد المائي دولاً مثل المملكة العربية السعودية، وتشيلي، وسان مارينو، وبلجيكا، واليونان.

أما البلدان الخمسة التي تواجه أعلى إجهاد مائي فهي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعُمان.

إلى ذلك فقد أشار التقرير، إلى أن حوالي 4 مليارات نسمة في 25 دولة بالعالم، يتعايشون مع مستوى عال من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل، ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الإنسان وصحته والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.

ولفت المعهد أنه في حال غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي، أمور ستفاقم من الإجهاد المائي.

وفي محصلة التقرير، هناك أكثر من 25 دولة تعاني من الإجهاد المائي هي: البحرين، قبرص، الكويت، لبنان، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، إسرائيل، مصر، ليبيا، اليمن، بوتسوانا، إيران، الأردن، تشيلي، سان مارينو، بلجيكا، اليونان. وتونس وناميبيا وجنوب إفريقيا والعراق والهند وسوريا.

NEW

25 countries—home to a quarter of the world’s population—are currently exposed to extremely high water stress annually, according to @WRIAqueduct data.

The world is facing an unprecedented water crisis, the problem made worse by climate change:https://t.co/6kEPVTcCX0 pic.twitter.com/xqVpa4QpSq

— Ani Dasgupta (@AniDasguptaWRI) August 16, 2023